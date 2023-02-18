اختتام فعاليات الدورة الـ21 لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم

رأس الخيمة (وام)

اختتمت جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم فعاليات دورتها الحادية والعشرين التي أُقيمت تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة تحت شعار «ولاء ووفاء».

وتضمن برنامج الفعاليات 27 فعالية متنوعة شملت دورات علمية وتدريبية ومحاضرات وورش عمل وبرامج إذاعية أقيمت في أماكن متعددة من إمارة رأس الخيمة في المساجد والمدارس والكليات والأندية ومسارح الجهات المختلفة ولاقت حضوراً مجتمعياً مميزاً من مختلف شرائح المجتمع بلغ نحو 3400 شخص من مختلف أنحاء الدولة. وأكد أحمد محمد الشحي مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه حرص الجائزة على مواكبة رؤية القيادة الحكيمة لتعزيز المخرجات الإيجابية، بما يحقق النفع والفائدة للمجتمع، وتضمنت المحاضرات مخرجات وطنية واجتماعية وأسرية وإيمانية وتنموية وغيرها، واستهدفت رعاية القرآن الكريم، وغرس روح الانتماء والولاء وتكريس نهج الوسطية والاعتدال والتسامح والسعادة والعناية بالشباب ومواهبهم، وتعزيز المواطنة الإيجابية الصالحة في نفوس كل أفراد المجتمع، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى القيادة الحكيمة لدولة الإمارات على رعاية ودعم الفعاليات والمسابقات القرآنية في مختلف إمارات الدولة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان أمين عام الجائزة رئيس اللجنة العليا المنظمة نجاح وتميز برنامج الفعاليات التي أطلقتها جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في نسختها الحادية والعشرين والتي أُقيمت على مدار شهر كامل تحت شعار «ولاء ووفاء»، رداً للجميل لقيادتنا الحكيمة، وتكريساً لرؤيتها في تعزيز روح الولاء والانتماء والقيم الإيجابية.