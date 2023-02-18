الأحد 19 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

اختتام فعاليات الدورة الـ21 لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم

اختتام فعاليات الدورة الـ21 لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم
19 فبراير 2023 03:07

رأس الخيمة (وام)

أخبار ذات صلة
حاكم رأس الخيمة يستقبل سفراء دول أميركا اللاتينية والكاريبي
إنجاز حزمة مشاريع بنية تحتية في رأس الخيمة

 اختتمت جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم فعاليات دورتها الحادية والعشرين التي أُقيمت تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة تحت شعار «ولاء ووفاء».
وتضمن برنامج الفعاليات 27 فعالية متنوعة شملت دورات علمية وتدريبية ومحاضرات وورش عمل وبرامج إذاعية أقيمت في أماكن متعددة من إمارة رأس الخيمة في المساجد والمدارس والكليات والأندية ومسارح الجهات المختلفة ولاقت حضوراً مجتمعياً مميزاً من مختلف شرائح المجتمع بلغ نحو 3400 شخص من مختلف أنحاء الدولة. وأكد أحمد محمد الشحي مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه حرص الجائزة على مواكبة رؤية القيادة الحكيمة لتعزيز المخرجات الإيجابية، بما يحقق النفع والفائدة للمجتمع، وتضمنت المحاضرات مخرجات وطنية واجتماعية وأسرية وإيمانية وتنموية وغيرها، واستهدفت رعاية القرآن الكريم، وغرس روح الانتماء والولاء وتكريس نهج الوسطية والاعتدال والتسامح والسعادة والعناية بالشباب ومواهبهم، وتعزيز المواطنة الإيجابية الصالحة في نفوس كل أفراد المجتمع، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى القيادة الحكيمة لدولة الإمارات على رعاية ودعم الفعاليات والمسابقات القرآنية في مختلف إمارات الدولة. 
من جانبه، أكد الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان أمين عام الجائزة رئيس اللجنة العليا المنظمة نجاح وتميز برنامج الفعاليات التي أطلقتها جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في نسختها الحادية والعشرين والتي أُقيمت على مدار شهر كامل تحت شعار «ولاء ووفاء»، رداً للجميل لقيادتنا الحكيمة، وتكريساً لرؤيتها في تعزيز روح الولاء والانتماء والقيم الإيجابية.

رأس الخيمة
جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم
سعود بن صقر القاسمي
آخر الأخبار
كامالا هاريس تلتقي ريشي سوناك
عربي ودولي
أميركا وبريطانيا: أزمة أوكرانيا «حرب عالمية»
18 فبراير 2023
برعاية رئيس الدولة.. مؤتمر الدفاع الدولي ينطلق اليوم
الإمارات
برعاية رئيس الدولة.. مؤتمر الدفاع الدولي ينطلق اليوم
اليوم 03:08
«آيدكس» و«نافدكس» 30 عاماً من الريادة العالمية في الصناعات الدفاعية
الإمارات
«آيدكس» و«نافدكس» 30 عاماً من الريادة العالمية في الصناعات الدفاعية
اليوم 03:07
مبارك الجابري يطلع على الاستعدادات النهائية (وام)
الإمارات
اللجنة العليا المنظمة لـ «آيدكس ونافدكس» تستعرض الاستعدادات النهائية
اليوم 03:07
نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين لـ«الاتحاد»: «آيدكس ونافدكس» يروجان للمنتج الصناعي الإماراتي عالمياً
الإمارات
نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين لـ«الاتحاد»: «آيدكس ونافدكس» يروجان للمنتج الصناعي الإماراتي عالمياً
اليوم 03:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©