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طقس صحو إلى غائم جزئياً

طقس صحو إلى غائم جزئياً
19 فبراير 2023 03:07

أبوظبي (وام)

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 توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، رطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، والرياح شمالية غربية/ 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س على البحر، والخليج العربي يكون مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب.
ويكون بحر عُمان مضطرب الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:20 والمد الثاني عند الساعة و21:54، والجزر الأول عند الساعة 15:04 والجزر الثاني عند الساعة 03:53.

المركز الوطني للأرصاد
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