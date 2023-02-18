إنجاز حزمة مشاريع بنية تحتية في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

تمكنت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة من إنجاز وصيانة وتطوير عددٍ من المشاريع والمرافق الخدمية المتعلقة بالبنية التحتية للإمارة، والتي أثرت بشكل إيجابي على الإمارة، خلال العام الماضي 2022، بحسب المهندس خالد بن فضل العلي مدير عام الدائرة.

وقال العلي: إن الإنجازات شملت الطرق التي تضم أعمال الإسفلت وصيانته والمنحدرات وطرق المدينة، مفصلاً بأن أعمال الإسفلت شملت الطرق الداخلية سواء طرق داخلية بلغت 100 KM وطرق المدينة KM16، وصيانة الإسفلت 20.100 TON ناهيك عن حماية منحدرات الطريق والتي بلغ طولها 96.000 m2، وعن أعمال المرور، فشملت علامات الطريق والتي بلغ طولها 116122(m2)، إلى جانب أعمال إشارات المرور والتي بلغ عدد الأعمال التي أنجزت فيها 3250 إشارة، وأعمال الصيانة والتطوير.

وأوضح أن أعمال التطوير والصيانة العام شملت العام الماضي تثبيت حوالي 470 عمود إنارة وتثبيت 1410 مصابيح جديدة في أعمدة الإمارة، ومد حوالي LM 77805 من الكابلات والأسلاك، بالإضافة لصيانة مصابيح بعدد 750 Nos، كما شملت الأعمال المنجزة العام الماضي الأعمال الأرضية التي تضمنت أعمال الحفر وأعمال الردم التي بلغت (5.5 ميليون m3)، بالإضافة إلى ملء قطعة الأرض والتي بلغت حوالي 370000 (M3) إلى جانب حماية الحدود والتي يقصد بها الجدار الاستنادي وأعمال الطرق المؤقتة.

وحول الشبكات الجديدة في الإمارة، بين العلي أن الدائرة قامت بإنجاز حوالي 13km من أنابيب الشبكة داخل الإمارة، وعدد 403 من المنهولات ناهيك عن شبكات المجاري وعدد 2 من السدود، وأعمال الصيانة التي شملت صيانة حوالي 15 وادي وصيانة غرف التفتيش والمداخل بعدد 2400 غرفة وصيانة 228000 (m2) من شبكات تصريف مياه الأمطار.

وفي إطار الأعمال التطويرية نفسها، عملت الدائرة خلال الفترة الماضية على مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار في عددٍ من المناطق والأحياء السكنية، مثل شعبية راشد في منطقة الرمس، خلال الربع الأول من العام الحالي 2023.

شبكات

أوضح المهندس خالد بن فضل العلي مدير خدمات رأس الخيمة، أن مشروع الشبكات الجديدة سيبدأ في المنطقة المذكور وستتجه فيما بعد غرباً إلى المناطق المجاورة لها، وصولاً بالتالي إلى منطقة المعمورة في رأس الخيمة، منوهاً بأن تلك الأشغال ستعمل على استيعاب التدفقات من المناطق المذكورة، ونقلها تدريجياً إلى شبكة التصريف الرئيسية، مشدداً على أن ذلك سيساهم في تقليل تجمعات المياه السطحية، كما سيساهم المشروع في التحكم في منسوب المياه الجوفية بالمنطقة.

وأشار العلي إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في الإمارة، وتحقيق الهدف الاستراتيجي للارتقاء بمستوى الإمارة الحضاري.

وفي وقت سابق، قامت الدائرة بإنجاز عددٍ من المشاريع في عددٍ من المناطق التي من شأنها تطوير شبكة تصريف مياه الأمطار والتي تضمنت تنفيذ الأعمال الرئيسية لإنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية، ورفع كفاءة الشبكات القائمة، لزيادة سعتها، وتطوير محطات ضخ المياه، ومنع تجمّع مياه الأمطار، وضبط منسوب المياه الجوفية والتحكم فيه، ومنع وصوله إلى السطح بالإضافة إلى توسعة 15 وادياً، مؤكداً أهمية المشروع الذي يستهدف تعزيز جودة البنية التحتية العصرية التي تتمتع بها الإمارة، وأشار العلي إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة مشاريع لتنفيذ شبكات صرف مياه الأمطار بمناطق رأس الخيمة، كأحد الحلول في مواجهة تجمعات مياه الأمطار خلال فصل الشتاء والمصممة لاستيعاب معدلات مطرية سنوية محسوبة، والذي سيخدم أجزاء عديدة من مناطق الإمارة.