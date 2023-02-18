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فريق الإمارات للبحث والإنقاذ يبدأ  تدريب عناصر الدفاع المدني السوري

فريق الإمارات للبحث والإنقاذ يبدأ  تدريب عناصر الدفاع المدني السوري
19 فبراير 2023 03:07

اللاذقية (وام)

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بدأ فريق الإمارات للبحث والإنقاذ في سوريا، تدريب عناصر من رجال الدفاع المدني السوري على المعدات الفنية المتطورة والمخصصة للبحث والإنقاذ التي أهدتها دولة الإمارات للدفاع المدني السوري بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمستخدمة في عمليات «الفارس الشهم 2».
وقال المقدم حمد محمد الكعبي، قائد فريق الإمارات للبحث والإنقاذ في سوريا: «نسابق الزمن لتأهيل عناصر الدفاع المدني السوري، من خلال دورة تدريبية مكثفة حول آلية استخدام هذه الأجهزة والمعدات الفنية المتطورة حتى يكونوا على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حالات طارئة مستقبلاً تتعلق بالزلازل، وعمليات البحث والإنقاذ خلالها».

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