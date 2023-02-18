مدير المؤسسة العقابية برأس الخيمة لـ «الاتحاد»: 7 آلاف مستفيد من برامج التأهيل والرعاية والتدريب

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أكد العقيد عبدالله محمد الحيمر، مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة، أن المؤسسة تحرص على تنظيم مختلف الفعاليات والأنشطة وبرامج التدريب والرعاية الموجهة إلى النزلاء طوال فترة وجودهم داخل المؤسسة، والتي تسهم في تحقيق جودة الحياة الصحية والاجتماعية والنفسية.

وذكر أن المؤسسة تقدم برامج تأهيلية وتدريبية وورشاً متنوعة تقدم من قبل الخبراء والاستشاريين، بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المختصة والشركاء الاستراتيجيين، بهدف تنمية قدرات النزلاء وصقل مواهبهم، وتعزيز الثقة بأنفسهم، وتقوية وازعهم الديني، وغيرها من الجوانب.

وقال العقيد عبدالله الحيمر لـ«الاتحاد»: «إن المؤسسة تقدم ثلاثة برامج مختلفة على مدار العام، منها برامج الرعاية الاجتماعية وبرامج التأهيل والتدريب وبرامج التأهيل المهني التي تنقسم بدورها إلى عدد من الأنشطة والمبادرات منها أنشطة حديثة وأخرى موسمية تأتي بمشاركة النزلاء وأسرهم وموظفي المؤسسة، حيث بلغ أعداد المستفيدين منها إلى أكثر من 7 آلاف».

وذكر أن برامج الرعاية الاجتماعية التي بلغ عدد المستفيدين منها خلال العام الماضي 734 مستفيداً، تمثلت في مبادرة «دراسة حالة النزلاء» التي استفاد منها 284 نزيلاً، ومبادرة «وجهني»، وهي إحدى الخطط العلاجية للنزيل التي استفاد منها 131 مستفيداً، ومبادرة التواصل مع أسر النزلاء 61 مستفيداً.

أضاف: «تم تقديم مساعدة لأسر النزلاء بعدد 243 نزيلاً، وتقديم مساعدات مالية للنزلاء داخل المؤسسة بقيمة 240 ألف درهم، والتنسيق مع صندوق الزكاة لصرف مبالغ مالية شهرية لأسر النزلاء لعدد 15 أسرة». وأشار إلى أنه بجانب تلك المبادرات، تحتفل المؤسسة بفعاليات موسمية، استفاد منها 176 نزيلاً، منها توزيع المير الرمضاني خلال شهر رمضان، و«توزيع مواد غذائية» لعدد 89 أسرة، وتوزيع كوبونات مالية بقيمة 1000 درهم بمناسبة العودة إلى المدارس لعدد 33 أسرة.

وذكر أن المساعدات المقدمة من قبل صندوق الفرج التي بلغت 26 ألف درهم، قدمت إلى 10 من أسر النزلاء، وهدايا نقدية لأسرتين، وتقديم العيدية خلال عيد الأضحى بقيمة 1200 درهم لعدد 44 أسرة، وإفطار صائم خلال يوم عرفة لجميع النزلاء، ويوم زايد للعمل الإنساني للجميع.

وأشار إلى أن المؤسسة تتجه نحو تنظيم الملتقيات الأسرية التي استفاد منها عدد 23 نزيلاً، وهي ملتقى أسري بمناسبة يوم الأم، وملتقى أسري بمناسبة النصف من شعبان، وملتقى بمناسبة اليوم العالمي للطفل، ومناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وأسبوع النزيل الخليجي الموحد، وملتقى أسري مرئي عن بُعد.

وأضاف: «جرى تنظيم عددٍ من المبادرات المتنوعة المعتمدة على مدار الأعوام الماضية وما زالت تثمر نتائجها في نفوس المستفيدين منها من النزلاء وذويهم، منها مبادرة (أهل الخير) ومبادرة (خرج ولم يعد) و(جرعة أمل) و(بين أسرتي) و(الإسعاف النفسي) و(سامحتك)».

تدريب

وذكر العقيد عبدالله محمد الحيمر، أن برامج التأهيل والتدريب بلغ عددها في مجالات الأنشطة والفعاليات الثقافية والدينية أكثر من 100 برنامج، استفاد منها أكثر من 4 آلاف نزيل، منها احتفالية نهاية العام، وبرنامج أجمل شتاء، وبرامج صحية، منها الصحة في حياة الإنسان، والورش والدورات مثل ورشة الرسم وصب القوالب وتفريغ الطاقات بالرسم واللغة العربية والإنجليزية، وأساسيات الثقافة المالية.

وأضاف: «هناك أيضاً فعاليات مبهجة، منها (الخميس الونيس)، ودورات عن رؤية الإمارات لخطة الخمسين، واستكمال دراسة لعدد 25 نزيلاً، وزيارة مكتبة بعدد 929 نزيلاً، وسينما المؤسسة لعدد 22 نزيلاً».

ولفت إلى أن برامج التأهيل المهني تضمنت المشاركة في عددٍ من المعارض المقامة على مستوى إمارة رأس الخيمة وخارجها، فيما جاءت المشاركة في النشاط الرياضي بعدد 1133 نزيلاً، والنادي الترفيهي 834 نزيلاً، وتنظيم 5 بطولات رياضية، منها الرمضانية واليوم الرياضي الوطني وكرة القدم والطائرة، واليوم العالمي للنزيل.

وأكد أن المؤسسة تحرص على تقديم البرامج كافة التي تضمن حقوق النزلاء في مختلف الجوانب والمجالات لكي يتمكنوا من التأقلم مع وضعهم الجديد، والاستفادة القصوى من برامج التأهيل والتدريب والترفيه التي تساهم في سرعة اندماجهم مع العالم الخارجي، وإعادة التكيف مع الأسرة والمجتمع.