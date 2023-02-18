موظفو «حماية للمرأة والطفل» ينضمون إلى «إسعاد»

دبي (الاتحاد)

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تعاون مع مؤسسة حماية للمرأة والطفل في إمارة عجمان، ينضم بموجبها موظفو المؤسسة إلى برنامج إسعاد في شرطة دبي، للاستفادة من المزايا والخصومات والعروض المتنوعة التي تقدمها بطاقة إسعاد بالتعاون مع شركائها في الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد 99 دولة حول العالم. وقع الاتفاقية في نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود، منى محمد العامري، مدير عام مركز بطاقة إسعاد في شرطة دبي، وعبيد علي حميد الشامسي، عضو في مجلس أمناء المؤسسة، بحضور العقيد مسعود الحماد، نائب مدير مركز بطاقة إسعاد، ووفيق البابا، نائب مدير المؤسسة المستشار القانوني، وعدد من موظفي كلا الطرفين.

وتتيح المذكرة انضمام موظفي مؤسسة حماية للمرأة والطفل إلى برنامج إسعاد، حيث ستزودهم شرطة دبي ببطاقة إسعاد وإشعار بالشركات والمؤسسات التجارية التي ستمنح الموظفين المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي.

وتهدف بطاقة «إسعاد»، إلى تسهيل حصول الموظفين وأفراد عائلاتهم على احتياجاتهم في مختلف القطاعات، الصحية، والتعليمية، والسياحية، والترفيهية وغيرها، وبأسعار مخفضة.