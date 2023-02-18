1.5 مليون درهم من «تعاونية الشارقة» لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا
1.5 مليون درهم من «تعاونية الشارقة» لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا
18 فبراير 2023 22:14
الشارقة (وام) أعلنت تعاونية الشارقة تبرعها بمبلغ مليون و500 ألف درهم للحملة التي أطلقتها «مؤسسة القلب الكبير»؛ تنفيذاً لتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير، لإغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب مناطق واسعة من تركيا وسوريا. وقال ماجد سالم الجنيد الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة: «إن مشاركتنا في الحملة تأتي بناءً على توجيهات من مجلس الإدارة وتلبيةً لدعوة قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة للتضامن مع الشعبين التركي والسوري اللذين يمران بظروف إنسانية صعبة وفي إطار مسؤوليتنا المجتمعية بتقديم مساعدات إغاثية لدعم الضحايا والمتضررين من الزلزال في كلا البلدين». وأضاف أن تعاونية الشارقة وفرت مجموعة من الخيم المخصصة للتبرع في فروعها بهدف فتح باب العمل الخيري والإنساني لمختلف الراغبين بالتبرع لمساندة الأشقاء في سوريا وتركيا كدأب الشعب الإماراتي والمقيمين في المبادرة إلى تقديم المساعدات للشعوب المنكوبة والمتضررة في مختلف أنحاء العالم.