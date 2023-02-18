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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
18 فبراير 2023 17:45

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، رطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية.

الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر. تكون شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س على البحر.

الخليج العربي يكون مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب. ويحدث المد الثاني عند الساعة 02:18 والجزر الأول عند الساعة 19:25 والجزر الثاني عند الساعة 06:39.

ويكون بحر عُمان مضطرب الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:20 والمد الثاني عند الساعة و21:54 والجزر الأول عند الساعة 15:04 والجزر الثاني عند الساعة 03:53.

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المصدر: وام
الطقس
الطقس في الإمارات
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