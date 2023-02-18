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هيئة النقل بعجمان تنقل سكان "برج لؤلؤة" الذي شب فيه حريق أمس إلى مقر إقامة مؤقت

هيئة النقل بعجمان تنقل سكان "برج لؤلؤة" الذي شب فيه حريق أمس إلى مقر إقامة مؤقت
18 فبراير 2023 15:16

 نفذت هيئة النقل في عجمان بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة عجمان وإدارة الطوارىء والأزمات بالإمارة عملية نقل سكان أحد أبراج مجمع لؤلؤة السكني بمنطقة "الراشدية 1" الذي اندلع فيه حريق أمس الجمعة إلى مقر إقامة مؤقت.
‎ وقال سعادة عمر محمد لوتاه المدير العام لهيئة النقل في عجمان، إن الهيئة سَخّرت أسطول الحافلات التابع لها في نقل سكان البناية المتضررين البالغ عددهم 380 شخصاً، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتأكد من وصول السكان إلى مقر الإقامة المؤقت بسهولة وأمان.
‎وثمّن لوتاه جهود كافة فرق العمل في إمارة عجمان وسرعة تعاملها مع الحادث واحتواء الموقف باحترافية عالية، الأمر الذي يؤكد وصولها إلى أعلى درجات الجاهزية في إدارة الأزمات.

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المصدر: وام
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