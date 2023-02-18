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الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية عسكرية في النيجر

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية عسكرية في النيجر
18 فبراير 2023 15:01

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية عسكرية للجيش في إينتاغامي في جمهورية النيجر وتسبب في مقتل وإصابة عدد من الجنود.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

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وأعربت الوزارة عن تضامنها ووقوفها إلى جانب جمهورية النيجر وشعبها الصديق .. كما أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

المصدر: وام
الإمارات
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
النيجر
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