بيت الخير تسهم في حملة «جسور الخير»

دبي (وام)

أعلنت جمعية بيت الخير عن مساهمتها في حملة «جسور الخير» التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة تنمية المجتمع والتي دعت لجمع التبرعات النقدية والعينية من المواطنين والمقيمين لنجدة المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا.

وسارعت «بيت الخير» للمساهمة في دعم الحملة من خلال تكثيف جمع التبرعات لصالح المتضررين من الزلزال لتقوم بتسليم التبرعات لهيئة الهلال الأحمر لتنفقها ضمن خطة التحرك الإماراتي السامي الذي كان من أوائل هبات الدعم التي نهضت لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية.

وأكد عابدين طاهر العوضي مدير عام جمعية بيت الخير حرص الجمعية دعم الجهود الحكومية للمساهمة في إغاثة المتضررين من الزلزال..مضيفا أنه « منذ إطلاق حملة جسور الخير سارعت الجمعية لاستقبال التبرعات لدعم المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا من خلال المواقع الخارجية للجمعية والكاونترات المنتشرة في مختلف المولات والمحلات التجارية داعياً المحسنين الكرام للمساهمة بالتبرع لمساعدة أكبر عدد ممكن من المتضررين.