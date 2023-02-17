«إيدج» تستحوذ على GRADEONE

أبوظبي (وام)

استحوذت مجموعة «إيدج» أو «المجموعة» على حصة نسبتها 70 بالمائة في شركة GRADEONE ومقرها أبوظبي. وستنضم الشركة التي تختص بتصنيع الألعاب النارية غير الفتاكة والذخيرة والمكونات المتعلقة بالدفاع وحلول التعبئة، فضلاً عن تجارة الدفاع، إلى قطاع التجارة ودعم المهام في إيدج.

وجاء هذا الإعلان قبيل انعقاد معرض الدفاع الدولي «آيدكس» الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» في الفترة من 20 إلى 24 فبراير الحالي.

وباعتبارها واحدة من مجموعات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة الرائدة في العالم، فقد انتهزت إيدج الفرصة لتوسيع نطاق قدراتها في التصنيع الدفاعي والاتصالات والتجارة من خلال دمج شركة GRADEONE في المجموعة. وبالإضافة إلى التجارة والخدمات الدفاعية، تتخصص GRADEONE في تقديم حلول مختلفة للقطاعات العسكرية والدفاعية، بما في ذلك الجيش والقوات الخاصة والبحرية والقوات الجوية وإنفاذ القانون وخدمات البحث والإنقاذ. كما توفر GRADEONE المعدات واللوازم والملحقات الخاصة بالرياضة والصيد.

وتعليقاً على عملية الاستحواذ، قال منصور الملا، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج.. «تشهد إيدج نمواً سريعاً، ويزداد معه تركيزنا على تطوير التجارة الدفاعية. ويعدّ دمج DEGRADE في المجموعة قراراً مفيداً ومنطقياً لكلا الطرفين، حيث يسمح لـ«إيدج» بتحسين حلولها في المجال العسكري وخدمات السلامة على حد سواء. كما أنه يعزز استراتيجية إيدج المتعلقة بتطوير شراكات ناجحة وتوسيع قدراتنا الخاصة في سلسلة التوريد والتجارة على المدى الطويل. كما أن موثوقية GRADEONE المثبتة في المنطقة وقدرتها على الوفاء بالالتزامات في البيئات الصعبة ستوفران فوائد ملموسة لـ«إيدج» والمستخدمين.

وقال خليفة آل علي، المدير العام للمجموعة: «تفخر GRADEONE بأن تصبح عضواً في إيدج، ونحن على ثقة بأن الانضمام للمجموعة سيوفر إمكانيات جديدة للتعاون متبادل المنفعة وسيساعدنا على تحسين قدراتنا. ويسعدنا أن نواصل المساهمة في تعزيز السلامة الإقليمية مع شركائنا المحليين والدوليين».