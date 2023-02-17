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وصول الدفعة الأولى من السفن البحرية المشاركة في نافدكس 2023

وصول الدفعة الأولى من السفن البحرية المشاركة في نافدكس 2023
18 فبراير 2023 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبل مرسى مركز أبوظبي الوطني للمعارض (مارينا أدنيك) أمس الدفعة الأولى من السفن الحربية المشاركة في معرض الدفاع البحري (نافدكس 2023)، والذي يقام بالتزامن مع معرض أيدكس 2023، ويعقد بالرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الفترة بين 20 ولغاية 24 فبراير الحالي.
وتضمنت الدفعة الأولى من القطع البحرين 7 سفن بحرية مختلفة الأحجام والاستخدامات من عدد الدول الصديقة والشقيقة، حيث تم استقبالها رسمياً مع دخول السفن قناة المصفح المائية، وصولاً إلى مارينا أدنيك المقابل لمركز أبوظبي الوطني للمعارض، كما استقبل مرسى ميناء زايد عدداً آخر من القطع البحرية المشاركة وذلك ضمن فعاليات الدورة الحالية لمعرض نافدكس.
وقال عميد بحري راشد المحيسني، رئيس اللجنة البحرية المنظمة لمعرض نافدكس 2023: «تشهد الدورة الحالية لمعرض نافدكس نمواً واضحاً وكبيراً في عدد الشركات العارضة، وصولاً لعرض أحدث التقنيات المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية البحرية، وقد استطاع معرض نافدكس منذ انطلاقته الأولى قبل 12 عاماً أن يؤكد مكانته كأحد أبرز المنصات العالمية التي تجمع الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، لإيجاد الشراكات وفرص النهوض بواقع ومستقبل هذه القطاعات الحيوية».
وأضاف: «تشهد الدورة الحالية لمعرض نافدكس مشاركة عدد من القطع والسفن البحرية من 8 دول، وهي: باكستان، البحرين، بريطانيا، إيطاليا، الصين، الهند، بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيتم عرض هذه السفن في ميناء أدنيك بالإضافة إلى ميناء زايد الذي سيستضيف عدداً من القطع والسفن البحرية المشاركة في المعرض».
من جانبه، قال سعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك: «تقام الدورة الحالية لمعرض نافدكس في قاعة مارينا أدنيك الجديدة التي تمتد على مساحة تتجاوز 10 آلاف متر مربع، وتعد الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وارتفع عدد الشركات العارضة الدورة الحالية معرض نافدكس بنسبة 206% مقارنة مع الدورة السابقة في العام 2021».
ومن الجدير ذكره، أن مركز أبوظبي الوطني للمعارض يعد المركز الوحيد في منطقة الشرق الأوسط القادر على تنظيم العروض الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى العروض البحرية، ويمتلك بنية تحتية هي الأكثر تطوراً في المنطقة، وصولاً إلى مساحته التي تتجاوز 153 ألف متر مربع، حيث يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي أسهم وبشكل فاعل في تطوير معرضي آيدكس ونافدكس، وتعزيز تنافسيتها وقدرتها على استقطاب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات الحيوية.

نافدكس
أبوظبي
الإمارات
أدنيك
معرض الدفاع البحري
السفن الحربية
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