مجلس التوازن يستعرض أحدث الحلول والمبادرات الدفاعية في «آيدكس 2023»

أبوظبي (وام)

يشارك مجلس التوازن في معرضي ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023» والدفاع البحري «نافدكس 2023» اللذين ينعقدان برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال الفترة من 20 حتى 24 فبراير الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويهدف المجلس، من خلال مشاركته في المعرض، إلى تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع الجهات المشاركة، وعرض أحدث الحلول والمبادرات في قطاع الصناعات العسكرية باعتباره جهة حكومية مستقلة تعمل بشكل وثيق مع وزارة الدفاع والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في الدولة لتعزيز القيمة الشرائية عبر أنظمة مبتكرة لإدارة عمليات الاستحواذ والموازنة، واستدامة التكنولوجيا والابتكار لدعم احتياجات الصناعة المحلية، وتأمين الصناعة العسكرية والأمنية، وتسريع النمو في القطاع، عبر تعزيز القدرات الوطنية.

ويشارك مجلس التوازن كـ «شريك رئيسي» في نسخة هذا العام من معرض «آيدكس 2023»، حيث تأتي هذه الرعاية اتساقاً مع رؤية المجلس وتوجهاته نحو دعم الصناعات الدفاعية وتطوير المعارف والقدرات التكنولوجية والصناعية، وانطلاقاً من رؤيته المتمثلة في دعم توجهات التنمية الاقتصادية والصناعية بالدولة.

وقال طارق عبد الرحيم الحوسني، الأمين العام لمجلس التوازن: «نفتخر بمشاركتنا في معرض (آيدكس) الذي يحتفل بمرور 30 عاماً على قيامه، حيث استطاع على مدار العقود الثلاثة الماضية أن يُعزِّز مكانته بين أهم المعارض الدفاعية في العالم، فضلاً عن كونه المنصة الأمثل لتعزيز العلاقات بين مختلف الأطراف المعنية بالقطاع محلياً ودولياً». وأضاف أن نجاح انعقاد الدورة السابقة من معرض «آيدكس 2021» في ظل ما شهده العالم خلال أزمة «كورونا» وتبعاتها، أثبت للعالم أجمع مدى جاهزية الدولة في مواجهة الأزمات، حيث عكست المشاركة الكبيرة من قبل الشركات الدفاعية والزوار حجم وأهمية المعرض مقارنة بالمعارض الأخرى.

من جهتها، قالت منى أحمد الجابر، مدير الاتصال المؤسسي في مجلس التوازن: «إن مشاركة المجلس في معرض (آيدكس 2023)، تأتي انسجاماً مع توجهاته ومساعيه الدائمة لدعم وتمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في الدولة».