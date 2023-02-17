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انطلاق مؤتمر الصحة النفسية بدبي

انطلاق مؤتمر الصحة النفسية بدبي
18 فبراير 2023 01:12

دبي (وام)

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انطلقت في دبي، أمس، أعمال مؤتمر الصحة النفسية الذي تنظمه مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تحت شعار «التحول في الرعاية الصحية النفسية»، بمشاركة عدد كبير من الخبراء في مجال الطب النفسي والمتخصصين في مجال السلوكيات النفسية والعقلية من مختلف أنحاء العالم.
وأكد الدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر -الذي يستمر يومين في دبي- أن شعار المؤتمر والمتمثل بـ«التحول في الرعاية الصحية النفسية» جاء ليعكس دور القيادة الرشيدة وجهودها الدؤوبة والمتواصلة للارتقاء بقطاع الخدمات الصحية، إذ لم تدخر القيادة الرشيدة جهداً من أجل تعزيز جودة الحياة، ودعم الصحة النفسية بشكل خاص لجميع فئات المجتمع، فتوجت هذه الجهود بإطلاق سياسات في العديد من القطاعات الصحية، ومن أهمها إطلاق «السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية».

مؤتمر الصحة النفسية
دبي
الإمارات
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الصحة النفسية
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