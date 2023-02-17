ثاني الزيودي: علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع أميركا استراتيجية

أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً من أعضاء مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى، برئاسة ويليام سي داروف، الرئيس التنفيذي للمؤتمر، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالعلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، والوقوف على ما تم إنجازه في ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام الموقع بين دولة الإمارات وإسرائيل في عام 2020.

وأكد معالي الزيودي، قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات، والولايات المتحدة الأميركية، موضحاً أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد نمواً كبيراً ومتواصلاً في كافة القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الجانبان أطر تعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز الشراكة القائمة وتبادل الخبرات، وإطلاق مبادرات من شأنها ترسيخ السلام بين الشعوب، وإعلاء قيم التسامح الإنساني.

واستعرض معاليه أبرز الدعائم التي يقوم عليها النموذج الاقتصادي الجديد للدولة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي أكثر مرونة وانفتاحاً على الأسواق العالمية.

وأطلع معالي الزيودي أعضاء المجلس على التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجذب الاستثمارات، في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي لتصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، إضافة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعت الإمارات تحت مظلتها 3 اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وبصدد التوقيع مع دول أخرى خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا الصدد قال معاليه: «إن دولة الإمارات أصبحت اليوم وبفضل هذه الرؤية الاستشرافية والقوانين التي أقرتها مركزاً اقتصادياً عالمياً ولاعباً مؤثراً في حركة التجارية الدولية، ويشهد اقتصادها نمواً متسارعاً وهو ما يمكن أن نراه من خلال نسبة النمو الإيجابية التي حققها الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية خلال النصف الأول من عام 2022، والتي بلغت 8.5%».