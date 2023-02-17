اختتام معرض «أم القيوين تبتكر 2023»

أم القيوين (وام)

اختتمت، أمس، فعاليات مَعْرِض أم القيوين تبتكر الذي نظمته الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في مقر جامعة أم القيوين تحت رعاية الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية رئيس مجلس أمناء جائزة أم القيوين للابتكار.

وشهد المَعْرِض مشاركة أكثر من 15 جهة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والمؤسسات الأكاديمية، إلى جانب مدارس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ومنطقة أم القيوين التعليمية.

وتنوعت العروض الابتكارية للمؤسسات المشاركة التي تخدم بدورها قطاعات منوعة ومجالات عدّة الأمنية منها والبيئية وأخرى ابتكارات تخدم القطاع الاجتماعي والفني والاقتصادي.

وعرضت الجهات المشاركة أهم وآخر المبادرات والمشاريع والابتكارات المعتمدة حيث عرضت إدارة الدفاع المدني في أم القيوين رجل إطفاء آلياً يحل محل رجال الإطفاء، يتميز بمواصفات وتقنيات عالية الأداء في مجال الإطفاء، كخفة الوزن وسهولة الاستخدام في حالات عالية الخطورة والصعبة، كما يمكن استخدامه من مسافات طويلة من نظام التحكم الموجود به.

وعرضت منصة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أحدث الابتكارات في الإدارة العامة للجمارك وهو تتبع الشحنة والشاحنات الذي تم تنفيذه بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في وزارة الداخلية، بالإضافة إلى عرض حقائب خاصة بمسرح الضبط الجمركي الاتحادي على مستوى الدولة للشحنات التي يتم تهريبها خارج المنافذ والتي تسهم في الحفاظ على إيرادات الدولة.

كما شملت الابتكارات المعنية بالقطاع الأمني ابتكار القيادة العامة لشرطة أم القيوين بعض التقنيات التي تساهم في مساعدة رجال التحقيقات في مسارح الجريمة إضافة إلى ابتكار أجهزة تحافظ على سلامة سائقي المركبات.

وتنوعت مشاركات المؤسسات الأكاديمية والتعليمية في المعرض بعرض الطلبة مشاريعهم الابتكارية في إطار العلوم والتكنولوجيا والبحوث العلمية في مجالات منوعة تخدم البيئة وفئات مختلفة في المجتمع، وتعزز الاستدامة.