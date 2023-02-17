السبت 18 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

حاكم رأس الخيمة يطلع على خطط وبرامج «الطاقة والبنية التحتية»

سعود القاسمي خلال استقباله سهيل المزروعي والوفد المرافق (وام)
18 فبراير 2023 01:13

رأس الخيمة (وام)

أخبار ذات صلة
3 ميداليات لمنتخب الرماية في البطولة العربية
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقرا للشرطة في كراتشي

اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على خطط وبرامج وزارة الطاقة والبنية التحتية وأحدث المشاريع التي تنفذها الوزارة في إمارة رأس الخيمة.
جاء ذلك أثناء استقبال سموه معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد مساء أمس. واستمع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة إلى شرح من معالي الوزير، حول أهم مبادرات ومشاريع الطاقة في رأس الخيمة ودولة الإمارات بهدف تعزيز كفاءة الطاقة وتنفيذ كل الخطط الوطنية الرامية إلى ترشيد الاستهلاك ودفع جهود الاستدامة. وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالجهود المبذولة من وزارة الطاقة والبنية التحتية في تنفيذ المشاريع الحيوية التي من شأنها خدمة المواطنين والمقيمين وتطوير البنية التحتية في كل إمارات الدولة، وثمن الجهود الوطنية التي تسعى إلى تعزيز مكانة الإمارات عاصمة عالمية للاستدامة.
حضر اللقاء عدد من المسؤولين في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وحكومة رأس الخيمة.

حاكم رأس الخيمة
الإمارات
رأس الخيمة
سعود القاسمي
سعود بن صقر القاسمي
سهيل المزروعي
وزارة الطاقة والبنية التحتية
آخر الأخبار
"بشرى صحية" لمن أصيبوا بفيروس كورونا
دنيا
"بشرى صحية" لمن أصيبوا بفيروس كورونا
اليوم 09:26
الإمارات والهند تحتفيان بالذكري الأولي لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية
الاقتصادي
الإمارات والهند تحتفيان بالذكري الأولي لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية
اليوم 15:29
الإمارات تشارك في قمة الأعمال العالمية في نيودلهي
الاقتصادي
الإمارات تشارك في قمة الأعمال العالمية في نيودلهي
اليوم 15:27
الجنيه المصري يلامس أدنى مستوى في 5 أعوام ونصف مقابل الدولار
الاقتصادي
مصر : إجراءات خفض قيمة الجنيه تستهدف احتواء «التضخم»
اليوم 15:25
3 ميداليات لمنتخب الرماية في البطولة العربية
الرياضي
3 ميداليات لمنتخب الرماية في البطولة العربية
اليوم 15:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©