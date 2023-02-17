الانتهاء من التصفيات النهائية لجائزة القرآن الكريم في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكد أحمد محمد الشحي مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، حرص جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في دورتها الحادية والعشرين على مواكبة رؤية القيادة الحكيمة في تعزيز المخرجات الإيجابية، بما يحقق النفع والفائدة للمجتمع، معلناً أن جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم اختتمت برنامجها وفعالياتها والتي أُقيمت تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تحت شعار «ولاء ووفاء»، وذلك في الفترة من 12 يناير وحتى 12 فبراير الجاري.

وأوضح الشحي، أن الجائزة تضمنت العديد من البرامج والفعاليات التي تعدت الـ 27 فعالية والتي تميزت بالتنوع والشمولية، وقدر عدد الحضور بنحو 3400 شخص من من مختلف أنحاء الدولة من كلا الجنسين.

وأكد د. أحمد إبراهيم سبيعان، أمين عام الجائزة رئيس اللجنة العليا المنظمة، على نجاح وتميز برنامج الفعاليات التي أطلقتها جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في نسختها الحادية والعشرين، والتي أُقيمت على مدار شهر كامل تحت شعار «ولاء ووفاء»، ردّاً للجميل للقيادة الحكيمة وتكريساً لرؤيتها في تعزيز روح الولاء والانتماء والقيم الإيجابية، وبين أن الجائزة انتهت مؤخراً من الاختبارات التمهيدية لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في دورتها الـ 21 بمشاركة 1400 متسابق من 52 دولة، بينهم 401 مواطناً ومواطنة، ويشارك في المسابقة فئات سنية متفاوتة، حيث تشارك في المسابقة الخاصة بحفظ القرآن الكريم طفلة إماراتية من رأس الخيمة تبلغ من العمر 6 سنوات، وأكبر متسابقة مواطنة من الإمارة نفسها تبلغ 77 سنة.