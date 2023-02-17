السبت 18 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الانتهاء من التصفيات النهائية لجائزة القرآن الكريم في رأس الخيمة

جانب من فعاليات الجائزة (من المصدر)
18 فبراير 2023 01:12

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أخبار ذات صلة
3 ميداليات لمنتخب الرماية في البطولة العربية
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقرا للشرطة في كراتشي

أكد أحمد محمد الشحي مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، حرص جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في دورتها الحادية والعشرين على مواكبة رؤية القيادة الحكيمة في تعزيز المخرجات الإيجابية، بما يحقق النفع والفائدة للمجتمع، معلناً أن جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم اختتمت برنامجها وفعالياتها والتي أُقيمت تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تحت شعار «ولاء ووفاء»، وذلك في الفترة من 12 يناير وحتى 12 فبراير الجاري.
وأوضح الشحي، أن الجائزة تضمنت العديد من البرامج والفعاليات التي تعدت الـ 27 فعالية والتي تميزت بالتنوع والشمولية، وقدر عدد الحضور بنحو 3400 شخص من من مختلف أنحاء الدولة من كلا الجنسين.
وأكد د. أحمد إبراهيم سبيعان، أمين عام الجائزة رئيس اللجنة العليا المنظمة، على نجاح وتميز برنامج الفعاليات التي أطلقتها جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في نسختها الحادية والعشرين، والتي أُقيمت على مدار شهر كامل تحت شعار «ولاء ووفاء»، ردّاً للجميل للقيادة الحكيمة وتكريساً لرؤيتها في تعزيز روح الولاء والانتماء والقيم الإيجابية، وبين أن الجائزة انتهت مؤخراً من الاختبارات التمهيدية لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في دورتها الـ 21 بمشاركة 1400 متسابق من 52 دولة، بينهم 401 مواطناً ومواطنة، ويشارك في المسابقة فئات سنية متفاوتة، حيث تشارك في المسابقة الخاصة بحفظ القرآن الكريم طفلة إماراتية من رأس الخيمة تبلغ من العمر 6 سنوات، وأكبر متسابقة مواطنة من الإمارة نفسها تبلغ 77 سنة.

أحمد محمد الشحي
مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم
رأس الخيمة
الإمارات
جائزة رأس الخيمة للقرآن
جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم
آخر الأخبار
"بشرى صحية" لمن أصيبوا بفيروس كورونا
دنيا
"بشرى صحية" لمن أصيبوا بفيروس كورونا
اليوم 09:26
الإمارات والهند تحتفيان بالذكري الأولي لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية
الاقتصادي
الإمارات والهند تحتفيان بالذكري الأولي لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية
اليوم 15:29
الإمارات تشارك في قمة الأعمال العالمية في نيودلهي
الاقتصادي
الإمارات تشارك في قمة الأعمال العالمية في نيودلهي
اليوم 15:27
الجنيه المصري يلامس أدنى مستوى في 5 أعوام ونصف مقابل الدولار
الاقتصادي
مصر : إجراءات خفض قيمة الجنيه تستهدف احتواء «التضخم»
اليوم 15:25
3 ميداليات لمنتخب الرماية في البطولة العربية
الرياضي
3 ميداليات لمنتخب الرماية في البطولة العربية
اليوم 15:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©