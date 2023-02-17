250 ألف فتوى أصدرها «الإمارات للإفتاء الشرعي» العام الماضي

إبراهيم سليم (أبوظبي)

بلغ مجموع الفتاوى الصادرة عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي 2508828 فتوى خلال العام الماضي، منها 221170 عبر الهاتف و1965 عبر الرسائل النصية القصيرة، إضافة إلى 10002 عبر الموقع الإلكتروني، وفقاً للمجلس.

وتفصيلاً، أوضح المجلس أن فتاوى العبادات بلغت 90586، بينما بلغت فتاوى المعاملات المالية 29363، فيما وصلت فتاوى الأسرة إلى 21133، في حين بلغت فتاوى الشباب والطلاب 3946، وبلغت فتاوى قضايا المرأة الخاصة 17949، ووصلت الفتاوى العامة إلى 58193.

وقال المجلس إن عدد الفتاوى الصادرة باللغة العربية وصل إلى 234377، بينما جاءت الأوردو في المرتبة الثانية بإجمالي 11950، وجاءت اللغة الإنجليزية ثالثاً بإجمالي 4501 فتوى.

ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن المجلس، فقد سجلت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي زيادة في عدد المتابعين، فيما بلغ عدد جلسات الإفتاء في انستغرام 81 جلسة، وبلغ عدد الفتاوى المجاب عنها 1377 فتوى، فيما وصل عدد المتابعين للجلسات 45452، ووصل عدد حلقات البرامج الإذاعية والتلفزيونية إلى 104 حلقات، بينما تابعت أكثر من 80 وسيلة إعلامية ومحلية أنشطة المجلس.

وفي مجال الإصدارات والدراسات، أصدر المجلس العام الماضي كتاب أعمال «مؤتمر فقه الطوارئ معالم فقه ما بعد جائحة كورونا» في 4 مجلدات، إضافة لـكتيب «يستفتونك في الحج محطات إفتائية»، ومنشور «مفاهيم فقهية حول: زكاة الفطر، والكفارات، ووجبة إفطار الصائم»، ومنشور: «صلاة الاستسقاء أحكام وفتاوى» باللغتين العربية والإنجليزية.

كما نفذ المجلس عدداً من الدراسات والبحوث، وأصدر نحو 39 فتوى بحثية في المسائل المعاصرة والمستجدة، منها: حكم أداء أفعال الحج بالطائرة كالإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، والأحكام المترتبة على انهيار بعض العملات، حكم زراعة قلب الخنزير للإنسان، وحكم استعمال بويضات مجمدة أو حيوان منوي مجمد قبل عقد الزواج، الاستثمار في الشركات المختلطة وما يترتب عليه، حكم شراء الحلي من الذهب أو الفضة بالتقسيط.

ويمتلك المركز الرسمي للإفتاء رؤية عالمية إستباقية في الفتاوى الشرعية وترسيخ القيم الإنسانية، من خلال رسالته التي تهدف إلى إفتاء شرعي معتدل ومؤصل، ومنظومة ذكية، وكفاءات إفتائية وطنية، بهوية حضارية وإنسانية، في إطار الأولويات الاستراتيجية والتي تشمل: «محتوى إفتائي معتدل وموثوق، ومنظومة إفتائية رقمية ذكية، وكفاءات إفتائية مؤهلة ومستدامة، و تنافسية عالمية في مجال الإفتاء. وتشمل خدمات المجلس الفتاوى الهاتفية، والفتاوى عبر الرسائل النصية القصيرة، والفتاوى عبر الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية، وفتاوى المقابلات الشخصية، جلسات الإفتاء عبر انستغرام.