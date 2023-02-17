بيئة أبوظبي تطلق المرحلة الثانية من تحدي «اجمعها كلها»

هالة الخياط (أبوظبي)

تنطلق بعد غد المرحلة الثانية من تحدي «اجمعها كلها» لتشجيع المدارس الحكومية والخاصة بأبوظبي على تبني أنماط صديقة للبيئة، من خلال إعادة تدوير عبوات المياه البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.

ويتيح التحدي الذي أطلقته هيئة البيئة – أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الفرصة للمدارس في أبوظبي لإظهار اهتمامها بالبيئة، والانضمام إلى حملة «معاً نحو الصفر»، ويتركز التنافس بين المدراس على جمع عبوات المياه المستخدمة لمرة واحدة، وإرسالها ليتم إعادة تدويرها.

ودعت «الهيئة» المدارس في أبوظبي للانضمام لتحدي «اجمعها كلها» والذي يستمر حتى 12 مايو المقبل، حيث يمكن للمدارس التنافس لمدة ثلاثة أشهر لجمع عبوات المياه المستخدمة لمرة واحدة وإرسالها ليتم إعادة تدويرها، والمساهمة في تحقيق رؤية الإمارة لتكون أبوظبي خالية من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.

ويمكن للمدارس المشاركة، الفوز بجائزة قيمتها 7 آلاف درهم للفائز بالمركز الأول، والثاني يحصل على جائزة قيمتها 5 آلاف درهم، والمدرسة الفائزة بالمركز الثالث تحصل على جائزة قيمتها 4 آلاف درهم، على أن تنفق المدارس قيمة الجائزة على المشاريع البيئية المستدامة داخل المدرسة.

250 مدرسة

وخلال المرحلة الأولى من التحدي، شارك ما يزيد على 250 مدرسة، وتم تجميع حوالي 50000 كجم من عبوات المياه المستخدمة لمرة واحدة والتي تم إرسالها لإعادة التدوير، وتم اختيار الفائزين بناءً على أكبر عدد من عبوات المياه البلاستكية التي تم جمعها.

ويأتي تحدي «اجمعها كلها» كجزء من حملة «معاً نحو الصفر» التي انطلقت سبتمبر الماضي، وخلالها تم توزيع 10 مجسمات على شكل رقم صفر كبير «بيغ زيرو»، تم خلالها جمع أكثر من 1000 كجم من عبوات المياه البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، والتي تم وضعها في مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي، وكانت بمثابة نقاط مخصصة للجمهور لوضع عبوات المياه البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة ليتم إعادة تدويرها.

صفر نفايات

حددت هيئة البيئة - أبوظبي هدفاً طموحاً طويل الأمد بشأن تحقيق صفر نفايات من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وصفر انبعاثات كربونية، دون ترك أي أثر يذكر على التنوع البيولوجي، وذلك من خلال حملتها المجتمعية الجديدة «معاً نحو الصفر» التي تهدف إلى زيادة الوعي البيئي، والتأكيد على أهمية التقليل من استخدام المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.

وبدأت الهيئة بتنفيذ العديد من الخطوات الإيجابية لتحقيق هدف مبادرة «معاً نحو الصفر» التي استهدفت أفراد المجتمع كافة، والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتجار التجزئة، والمطاعم.