«الجغرافية المكانية» يوصي بتعزيز العمل العربي المشترك

جمعة النعيمي (أبوظبي)

اختتمت، أمس الأول، أعمال الاجتماع العاشر للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، والذي تستضيفه دولة الإمارات، ممثلة بالمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، والمنعقد في العاصمة أبوظبي، في الفترة الممتدة بين 14 و16 فبراير.

وجاءت النتائج والتوصيات للاجتماع العاشر للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، على النحو التالي:

أولاً الموافقة على خطة العمل المقدمة من المملكة المغربية، والتي شملت مواصلة بصفة استدراكية، مدارسة المسارات الاستراتيجية الـ 6 المتبقية بعد تحديد برمجة مدققة بالنسبة لتواريخ تنفيذها، ومراجعة ترجمة الدليل التنفيذي في نسخته الثانية تبعاً لتعديلات الخبراء العاملين لنسخته الأصلية، وتسهيل تبادل الخبرات بين الدول العربية في تجاربها الرائدة.

ثانياً الموافقة على خطة العمل المقدمة من الجمهورية التونسية لعام 2024-2023، والتي تتضمن: استكمال تطوير النسخة الرابعة من المنصة الجيومكانية التعليمية العربية، واستكمال تطوير آليات الأمن والحماية على مستوى النظام والشبكة والتصرف.

ثالثاً الموافقة على خطة العمل المقدمة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتي تتضمن تفعيل التوصيات المتعلقة بإنجاز المرجع الجيوديسي العالمي الموحد، خاصة ما يتعلق منها بمشاركة وتبادل البيانات الجيوديسية بين الدول العربية. والعمل على أن يكون للدول العربية دور فعال في مسار إنشاء مركز الامتياز الجيوديسي العالمي GGCE ورفع مستوى الوعي بأهمية الجيوديسيا وGGRF للتطبيقات العلمية والمجتمعية والعمل على حصر وتحديد مكونات البنية الجيوديسية الوطنية.

رابعاً الموافقة على خطة العمل من جمهورية مصر العربية، والتي تتضمن: نشر الوعي بخصوص الإطار الإحصائي الجغرافي المكاني العالمي GSGF للدول العربية، وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية بخصوص التعدادات باستخدام التقنيات الحديثة، والعمل على مشاركة أكبر للدول العربية في مجموعة خبراء الأمم المتحدة للبيانات الإحصائية الجغرافية المكانية.