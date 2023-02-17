السبت 18 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الجغرافية المكانية» يوصي بتعزيز العمل العربي المشترك

جانب من الحضور خلال الاجتماع في أبوظبي (من المصدر)
18 فبراير 2023 01:12

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
3 ميداليات لمنتخب الرماية في البطولة العربية
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقرا للشرطة في كراتشي

اختتمت، أمس الأول، أعمال الاجتماع العاشر للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، والذي تستضيفه دولة الإمارات، ممثلة بالمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، والمنعقد في العاصمة أبوظبي، في الفترة الممتدة بين 14 و16 فبراير.
وجاءت النتائج والتوصيات للاجتماع العاشر للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، على النحو التالي: 
أولاً الموافقة على خطة العمل المقدمة من المملكة المغربية، والتي شملت مواصلة بصفة استدراكية، مدارسة المسارات الاستراتيجية الـ 6 المتبقية بعد تحديد برمجة مدققة بالنسبة لتواريخ تنفيذها، ومراجعة ترجمة الدليل التنفيذي في نسخته الثانية تبعاً لتعديلات الخبراء العاملين لنسخته الأصلية، وتسهيل تبادل الخبرات بين الدول العربية في تجاربها الرائدة.
ثانياً الموافقة على خطة العمل المقدمة من الجمهورية التونسية لعام 2024-2023، والتي تتضمن: استكمال تطوير النسخة الرابعة من المنصة الجيومكانية التعليمية العربية، واستكمال تطوير آليات الأمن والحماية على مستوى النظام والشبكة والتصرف. 
ثالثاً الموافقة على خطة العمل المقدمة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتي تتضمن تفعيل التوصيات المتعلقة بإنجاز المرجع الجيوديسي العالمي الموحد، خاصة ما يتعلق منها بمشاركة وتبادل البيانات الجيوديسية بين الدول العربية. والعمل على أن يكون للدول العربية دور فعال في مسار إنشاء مركز الامتياز الجيوديسي العالمي GGCE ورفع مستوى الوعي بأهمية الجيوديسيا وGGRF للتطبيقات العلمية والمجتمعية والعمل على حصر وتحديد مكونات البنية الجيوديسية الوطنية. 
رابعاً الموافقة على خطة العمل من جمهورية مصر العربية، والتي تتضمن: نشر الوعي بخصوص الإطار الإحصائي الجغرافي المكاني العالمي GSGF للدول العربية، وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية بخصوص التعدادات باستخدام التقنيات الحديثة، والعمل على مشاركة أكبر للدول العربية في مجموعة خبراء الأمم المتحدة للبيانات الإحصائية الجغرافية المكانية.

مركز المعلومات الجغرافية
الإمارات
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
"بشرى صحية" لمن أصيبوا بفيروس كورونا
دنيا
"بشرى صحية" لمن أصيبوا بفيروس كورونا
اليوم 09:26
الإمارات والهند تحتفيان بالذكري الأولي لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية
الاقتصادي
الإمارات والهند تحتفيان بالذكري الأولي لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية
اليوم 15:29
الإمارات تشارك في قمة الأعمال العالمية في نيودلهي
الاقتصادي
الإمارات تشارك في قمة الأعمال العالمية في نيودلهي
اليوم 15:27
الجنيه المصري يلامس أدنى مستوى في 5 أعوام ونصف مقابل الدولار
الاقتصادي
مصر : إجراءات خفض قيمة الجنيه تستهدف احتواء «التضخم»
اليوم 15:25
3 ميداليات لمنتخب الرماية في البطولة العربية
الرياضي
3 ميداليات لمنتخب الرماية في البطولة العربية
اليوم 15:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©