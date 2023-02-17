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الإمارات تشارك في المؤتمر الإقليمي للاتحاد الأفريقي للأرصاد الجوية

جاب من أحد اللقاءات (من المصدر)
18 فبراير 2023 01:12

أديس أبابا (الاتحاد)

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شارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الدكتور عبد الله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في المؤتمر الفني الإقليمي للاتحاد الأفريقي للأرصاد الجوية الذي عقد خلال الفترة من 13 حتى 17 فبراير الجاري في أديس أبابا.
ورحب محمد سالم الراشدي، سفير الدولة  لدي جمهورية إثيوبيا، المندوب لدى الاتحاد الأفريقي، بمشاركة الدكتور المندوس في هذا الحدث المهم، حيث إنها تأتي ضمن إطار التزام دولة الإمارات بتعزيز سبل التعاون المشترك مع شركائها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الممارسات ذات الصلة بعلوم الأرصاد الجوية والمناخ، معرباً عن تمنياته بالفوز برئاسة المنظمة بفضل برنامجه الانتخابي الهادف، والدعم الإقليمي والدولي المساند له المنعكس عن ردود الفعل الإيجابية من المندوبين والسفراء المقيمين في إثيوبيا والذين ثمنوا جهود الدولة الرامية لإيجاد حلول فاعلة للتحديات التي تواجه العالم في مجال الأرصاد الجوية والمناخ والمجالات ذات الصلة، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في حملته الانتخابية.
وعلى هامش الاجتماع، أقام الدكتور المندوس حفل عشاء على شرف المندوبين الدائمين للدول الأفريقية في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إضافة إلى عدد من سفراء الدول الأفريقية المقيمين في إثيوبيا للترويج لحملته الانتخابية كمرشح رسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة لرئاسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية للفترة من 2023 حتى 2027، وتم خلاله التعريف بحملته الانتخابية.
والتقى الدكتور المندوس بمعالي هابتامو إيتيفا، وزير المياه والطاقة في إثيوبيا، خلال الافتتاح الرسمي للمؤتمر الإقليمي للاتحاد الأفريقي للأرصاد الجوية، وعقد لقاءات عدة واجتماعات مثمرة مع الوفود المشاركة وأفراد المجتمع العلمي في قطاع الأرصاد الجوية لمناقشة مختلف المواضيع المتعلقة بعلوم الطقس والمناخ، وتبادل الآراء ووجهات النظر بشأن مستجدات أبحاث الأرصاد الجوية.

الأرصاد الجوية
الإمارات
عبد الله المندوس
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