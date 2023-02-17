مدير بلدية رأس الخيمة لـ«الاتحاد»: «تحديث المباني» يوفر 8 ملايين درهم في استهلاك الكهرباء والمياه سنوياً

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشف منذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة رئيس لجنة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، أن مشروع «تحديث المباني» الذي يتماشى مع استراتيجية رؤية رأس الخيمة 2030، والاجندة الاتحادية للطاقة والمياه والبيئة وفر مايقارب 8 ملايين درهم سنوياً من تكاليف الكهرباء والمياه في المباني المحدثة.

وذكر أن هذا المشروع يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لإمارة رأس الخيمة عبر زيادة توافر طاقة الكهرباء والمياه وخفض التكاليف وتحقيق الاستدامة، عبر التحديثات الشاملة التي يتم تنفيذها على المباني وتركز على أنظمة استهلاك الطاقة الرئيسة، بعد التعاقد مع سلسلة من المشاريع التي يقع بعضها منها ضمن مرحلة المناقصات والتعاقد والانتهاء.

وقال منذر الزعابي لـ «الاتحاد»: إن مشاريع تحديث المباني تتمثل في تحديث المباني الحكومية وشبه الحكومية بالإضافة إلى توسيع نطاق الفائدة لتشمل مباني القطاع الخاص لما لها من نتائج ايجابية في تخفيض التكاليف بعد أن تستهدف أنظمة التبريد والأضاءة وأنظمة التحكم وتوصيلات المياه وغيرها وتحسين جودة أصول البناء.

وذكر أن المشروع يتضمن التعاقد لأكثر من 200 مبنى قائم، حيث تمثل المباني القائمة غالبية استهلاك الكهرباء وجزءاً كبيراً من استهلاك المياه في رأس الخيمة،يمكن لمشروع التعديل التحديثي أن يقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة والمياه للمبنى عن طريق استبدال أو تحسين المعدات أو الأنظمة من دون مقاطعة العمليات العادية للمبنى.

ولفت انه فيما يتعلق بتحديث المباني القائمة، هناك ما يقارب 200 مبنى تم تحديثها مؤخراً وفقاً لسياسات واشتراطات المشروع،بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 120 مبنى آخر قيد التحديث في الوقت الحالي، سيتم مباشرة تطبيق كافة اشتراطات ومواصفات التحديث المطلوبة لتحقيق النتائج المرجوة من هذا المشروع الحيوي.

وأشار إلى أن طموح القائمين على برنامج تحديث المباني هو ضمان تعديل ما لا يقل عن 3000 مبنى في رأس الخيمة بحلول عام 2040، وبفضل الجهود ورغبة مختلف الجهات والمؤسسات في تحقيق كفاءة الطاقة والتخفيض من التكاليف حيث يسهم هذا المشروع من توفير قيمة أكبر لشاغلي المبنى والتحسين من قيمة العقارات سنصل إلى هذا الرقم.

وكشف منذر الزعابي، أن معظم التعديلات التحديثية حسنت أنظمة التدفئة والتهوية و تكييف الهواء، بالإضافة إلى أنظمة الإنارة وعزل النوافذ والسقف وأنظمة التحكم وأنظمة الضخ وتركيبات المياه في مناطق الغسيل حالياً.

وقال: إنه يتم توفير أكثر من 8 ملايين درهم سنوياً من تكاليف الكهرباء والمياه في المباني التي تم تحديثها وستتجاوز هذه المدخرات 12 مليون درهم سنوياً بمجرد الانتهاء من جميع التعديلات التحديثية الجاري العمل بها خلال هذه الفترة والفترة المقبلة.

وذكر منذر الزعابي أن الإدارة اتجهت نحو اعتماد شركات خدمات الطاقة «الايسكو»، وهناك ما يقارب مجموعه 24 شركة لخدمات الطاقة المعتمدة في رأس الخيمة اعتباراً من نوفمبر 2022، والتي يشترط من شركات خدمات الطاقة أن يكون لديها خبرة فنية في مشاريع التحديث السابقة، وموظفون متخصصون مثل متخصصي الطاقة المعتمدين، والموارد المالية المطلوبة للاستثمار في المشاريع التي يُتوقع منها تقديم ضمانات مالية للادخار ومؤهلة وقادرة من الناحية المادية والفنية والتي يتم تشجيعها بعد استيفائها الشروط والمتطلبات الحصول على الاعتماد من دائرة البلدية، وحصولها على حوافز لتشجيع إنشاء شركات خدمات الطاقة وشركات تدقيق الطاقة في الإمارة.