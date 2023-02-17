شرطة دبي تُنظم «المُلتقى السنوي» لمورديها

دبي (الاتحاد)

برعاية معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، شهد اللواء أحمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، بحضور اللواء علي غانم مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، واللواء سعيد حمد بن سليمان آل مالك مدير مركز شرطة الراشدية، افتتاح فعاليات المُلتقى السنوي لموردي شرطة دبي، الذي نظمته الإدارة العامة للدعم اللوجستي مُمثلة في مركز علاقات الموردين، وذلك في فندق اتلانتس دبي.

وكرم اللواء أحمد رفيع واللواء علي غانم، الشركاء الاستراتيجيين من موردي شرطة دبي من الفئات كافة، وأبرزهم فئات النخبة التي ضمت أسرة المرحوم عبيد الحلو، وشركة الكندي للسيارات، وشركة اتصالات، وشركة الحبتور للسيارات، والإمارات للمزادات، وشركة الإمارات للبترول، و«نخيل العقارية»، وشركة أبوظبي الوطنية، ومجموعة إينوك أوتو برو، إلى جانب أكثر من 100 شريك استراتيجي من مختلف الفئات الجهات.