2.45 دقيقة متوسط زمن استجابة للحالات الطارئة في مركز شرطة لهباب

دبي (الاتحاد)

تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، مركز شرطة لهباب، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء الدكتور عادل السويدي مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد الدكتور صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، والمقدم راشد محمد المقبالي، مدير مركز شرطة لهباب، وعدد من الضباط.

واطلع معالي الفريق المري على المؤشرات الاستراتيجية لمركز شرطة لهباب، ومنها تحقيق المركز متوسط زمن استجابة للحالات الطارئة، بلغ دقيقتين و45 ثانية في عام 2022.

واطلع معاليه على إحصائيات قسمي السجلات الجنائية والسجلات المرورية، حيث سجل المركز انخفاضاً في المعدل العام للجرائم المقلقة لكل 100 ألف نسمة من السكان في مناطق الاختصاص، وصفر قضية مرورية مجهولة خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك نتيجة لجهود فرق العمل في المركز.