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الإمارات

تفاهم بين «الإمارات للموهوبين» والعلوم الشرطية بالشارقة

ضاحي خلفان وسيف الزري ومحمد خميس العثمني عقب التوقيع (من المصدر)
18 فبراير 2023 01:12

دبي (الاتحاد)

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وقعت جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، أمس، في مقر نادي ضباط شرطة دبي، مذكرة تفاهم، تتضمن عدداً من القرارات والتوصيات، وذلك بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، واللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، نائب رئيس مجلس الأكاديمية، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية.
وقّع المذكرة عن الأكاديمية العميد العثمني، وعن جمعية رعاية الموهوبين الدكتور العور، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومديري الإدارات بالأكاديمية، وتهدف المذكرة إلى تنفيذ الأنشطة والبرامج المشتركة بين الجانبين، من خلال عقد وتنظيم مؤتمرات وندوات والبرامج، ومحاضرات في مجال الأنشطة الخاصة بالموهوبين. وتسعى مذكرة التفاهم لإقامة الدورات التدريبية للطلبة الموهوبين واختبارات قياس الذكاء، ومحاضرات وورش عمل، بما يخدم أهداف إبرام هذه المذكرة، بالإضافة لدعم برامج التوعية لطلبة الأكاديمية، والمشاركة في المناسبات والفعاليات المتعلقة بمجال رعاية الموهوبين التي تنظمها الجمعية.

جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين
الإمارات
أكاديمية العلوم الشرطية
الشارقة
دبي
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سيف الزري الشامسي
محمد خميس العثمني
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