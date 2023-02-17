وفد مصري يطلع على جهود شرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع وفد وزارة الداخلية المصرية برئاسة اللواء محمد أحمد أبو زهرة، نائب مدير كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة للتدريب، على جهود شرطة أبوظبي التطويرية والأنظمة التي تطبقها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

ورحب العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، بزيارة الوفد للأكاديمية، وجرى خلال اللقاء بحث التنسيق والتعاون المشترك، وتبادل الخبرات في مختلف مجالات التدريب الأمني، بحضور مديري الإدارات.

واستمع الوفد الزائر إلى شرح حول القيادة العامة لشرطة أبوظبي وأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية من خلال عرض تقديمي، وأشاد بالإنجازات التطويرية الكبيرة التي حققتها شرطة أبوظبي في مجالات التدريب باتباع أفضل المعايير العالمية.

واطلع الوفد خلال زيارته مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بشرطة أبوظبي، على أهداف مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي وجهوده في تحقيق رؤية ورسالة شرطة أبوظبي، وآلية إدارة الأداء المؤسسي، ومنظومة إدارة المشاريع، ونظم وبرامج إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، ونظام الخطط التشغيلية المعمول به في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. كما زار الوفد مركز المدينة الآمنة، واستمع إلى شرح حول التقنيات والأنظمة الذكية، وآلية العمل وارتباطها بالأبراج والكاميرات باعتماد أنظمة الرقابة في المركز والأنظمة المبتكرة في إدارة السلامة المرورية.