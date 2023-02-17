K9 بشرطة رأس الخيمة تنجز 3457 مهمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

تلعب الكلاب البوليسية K9 بشرطة رأس الخيمة، دوراً رئيساً في عمليات البحث والإنقاذ، حيث تشارك بخبرتها وكفاءتها في إنجاح العديد من المهمات التفتيشية والأمنية في الإمارة.

وكشف المقدم إبراهيم محمد عبد الله، رئيس قسم التفتيش الأمني K9 بالإدارة العامة للعمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة، أن الكلاب البوليسية قد نجحت في إنجاز مجموع 3475 مهمة خلال العام المنصرم 2022م، وتعددت المهام المنجزة بين تأمين الفعاليات، واقتفاء الأثر، والكشف عن المخدرات باختلاف أنواعها، ومواقع إخفائها، وذلك بالتعاون مع الخبراء من مدربي الكلاب البوليسية، وموظفي القسم.

وأكد المقدم إبراهيم، أنه نظراً لدور الكلاب البوليسية المحوري في مكافحة الجريمة من خلال عمليات الحراسة وغيرها، وبالتالي تعزيز الأمن والأمان، فإن شرطة رأس الخيمة تولي اهتماماً خاصاً بالكلاب البوليسية، من خلال بيئتها الصحية والعلاجية، بالإضافة إلى اختيار المدربين حسب المعايير المعتمدة، وإلحاق الكلاب بدورات تدريبية، وإخضاعها لتمرينات ميدانية تستند إلى سيناريوهات تحاكي واقع القضايا والجرائم الجنائية المحتملة، وكيفية التقصي والكشف عن الأدلة الجنائية في أسرع وقت ممكن.