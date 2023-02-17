السبت 18 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

K9 بشرطة رأس الخيمة تنجز 3457 مهمة

k9 أظهرت كفاءة في إنجاز المهمات (من المصدر)
18 فبراير 2023 01:12

رأس الخيمة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
3 ميداليات لمنتخب الرماية في البطولة العربية
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقرا للشرطة في كراتشي

تلعب الكلاب البوليسية K9 بشرطة رأس الخيمة، دوراً رئيساً في عمليات البحث والإنقاذ، حيث تشارك بخبرتها وكفاءتها في إنجاح العديد من المهمات التفتيشية والأمنية في الإمارة.
وكشف المقدم إبراهيم محمد عبد الله، رئيس قسم التفتيش الأمني K9 بالإدارة العامة للعمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة، أن الكلاب البوليسية قد نجحت في إنجاز مجموع 3475 مهمة خلال العام المنصرم 2022م، وتعددت المهام المنجزة بين تأمين الفعاليات، واقتفاء الأثر، والكشف عن المخدرات باختلاف أنواعها، ومواقع إخفائها، وذلك بالتعاون مع الخبراء من مدربي الكلاب البوليسية، وموظفي القسم.
وأكد المقدم إبراهيم، أنه نظراً لدور الكلاب البوليسية المحوري في مكافحة الجريمة من خلال عمليات الحراسة وغيرها، وبالتالي تعزيز الأمن والأمان، فإن شرطة رأس الخيمة تولي اهتماماً خاصاً بالكلاب البوليسية، من خلال بيئتها الصحية والعلاجية، بالإضافة إلى اختيار المدربين حسب المعايير المعتمدة، وإلحاق الكلاب بدورات تدريبية، وإخضاعها لتمرينات ميدانية تستند إلى سيناريوهات تحاكي واقع القضايا والجرائم الجنائية المحتملة، وكيفية التقصي والكشف عن الأدلة الجنائية في أسرع وقت ممكن.

رأس الخيمة
الإمارات
شرطة رأس الخيمة
الكلاب البوليسية
آخر الأخبار
"بشرى صحية" لمن أصيبوا بفيروس كورونا
دنيا
"بشرى صحية" لمن أصيبوا بفيروس كورونا
اليوم 09:26
الإمارات والهند تحتفيان بالذكري الأولي لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية
الاقتصادي
الإمارات والهند تحتفيان بالذكري الأولي لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية
اليوم 15:29
الإمارات تشارك في قمة الأعمال العالمية في نيودلهي
الاقتصادي
الإمارات تشارك في قمة الأعمال العالمية في نيودلهي
اليوم 15:27
الجنيه المصري يلامس أدنى مستوى في 5 أعوام ونصف مقابل الدولار
الاقتصادي
مصر : إجراءات خفض قيمة الجنيه تستهدف احتواء «التضخم»
اليوم 15:25
3 ميداليات لمنتخب الرماية في البطولة العربية
الرياضي
3 ميداليات لمنتخب الرماية في البطولة العربية
اليوم 15:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©