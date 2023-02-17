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بدور القاسمي تلتقي الحائز على «نوبل في الاقتصاد»

بدور القاسمي خلال تكريم كريستوفر بيساريدس (وام)
18 فبراير 2023 01:12

الشارقة (وام)

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التقت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، أمس، الخبير الاقتصادي والأكاديمي كريستوفر بيساريدس، الذي يحمل لقب سير «فارس» والحائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية، في مقر الجامعة، حيث نظمت «كلية إدارة الأعمال» هذه الزيارة، ضمن «سلسلة المحاضرات المتميزة»، المُقامة احتفالاً باليوبيل الفضي للجامعة.
وبحضور الشيخة بدور القاسمي، قدم السير بيساريدس محاضرته حول «مستقبل العمل وجودة الحياة»، حيث أثرى تجربة الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية بخبرته في اقتصاديات أسواق العمل والنمو الاقتصادي والتغيير الهيكلي، متحدثاً عن آخر التطورات والأكثر إلحاحاً التي تواجه الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تداعيات استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة في سوق العمل. وفي كلمتها الافتتاحية، رحبت الدكتورة سوزان مام، مديرة الجامعة الأميركية في الشارقة، بالحضور، وأشرك السير بيساريدس الحضور في نقاش ملهم حول تداعيات استخدام الأتمتة والذكاء الاصطناعي في سوق العمل، حيث قدّم رؤيته حول مدى تأثير جائحة كوفيد-19 على مستقبل العمل، مؤكداّ الحاجة إلى اتباع نهج مرن ومبتكر لضمان النمو الاقتصادي والاستقرار.
وختم محاضرته قائلاً «لا شك أن التقنيات الرقمية ستهيمن على مستقبل العمل، ولذا على الحكومات والشركات أن تتعامل مع هذا الواقع بشكل صحيح، من خلال إشراك الموظفين في وضع سياسات الشركات، وإيلاء الشركات مزيداً من الاهتمام لجودة أعمال موظفيها بدلاً من التركيز على الرواتب التي يتقاضونها فحسب».
وبصفته رئيساً للرابطة الاقتصادية الأوروبية وعضواً في العديد من الجمعيات والمؤسسات المرموقة، يعرف السير بيساريدس بمجموعته الواسعة من الأبحاث والدراسات في مجالات اقتصاديات أسواق العمل والنمو الاقتصادي والتغيير الهيكلي، والتي أسهمت في إعادة تشكيل هذه المجالات، والتي من أبرزها كتابه «نظرية التوازن والبطالة»، والذي يعدّ مرجعاً قيّماً في دراسة البطالة.

الإمارات
بدور القاسمي
الشارقة
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الجامعة الأميركية في الشارقة
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