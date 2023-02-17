«نسائية أم القيوين» تنظم ملتقى الابتكار الثامن

أم القيوين (وام)

احتفت جمعية أم القيوين النسائية بشهر الإمارات تبتكر 2023، بتنظيمها ملتقى الابتكار الثامن بعنوان «الإمارات مهد الابتكار»، بهدف إبراز جهود الدولة ودعمها للابتكار والمبتكرين. وكان الملتقى الذي أقيم في جامعة أم القيوين وشاركت فيه السيدات من عضوات الجمعية وموظفات المؤسسات الحكومية في الإمارة، قد سلط الضوء على البيئة الابتكارية والإبداعية المتطورة التي تمتلكها دولة الإمارات بناء على توجيهات القيادة الحكيمة التي ركزت على الابتكار الذي يعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو قطاعات متجددة. وشملت فعاليات الملتقى تنظيم جَلسة حوارية ورشة عملية قدمتها المدربة المعتمدة في الإبداع والابتكار شيخه سعيد النعيمي التي تحدثت عن مكانة الإمارات في مؤشر الابتكار العالمي، وأهم المراكز الابتكارية في الدولة، والدعم الذي تقدمه الإمارات للمبدعين والمبتكرين والتركيز على حقيقة أن التفكير الابتكاري مؤشر رقي المجتمعات.