السبت 18 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

انطلاق «الدولي السابع للإصابات والكسور» في دبي

انطلاق «الدولي السابع للإصابات والكسور» في دبي
18 فبراير 2023 01:12

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
3 ميداليات لمنتخب الرماية في البطولة العربية
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقرا للشرطة في كراتشي

انطلقت في دبي، أمس، فعاليات النسخة السابعة من المؤتمر الدولي للإصابات والكسور الذي أُقيم تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية دبي وبدعم من هيئة الصحة في دبي، بمشاركة حوالي 2000 من الخبراء والأطباء المختصين في مجال العظام والكسور. حضر افتتاح المؤتمر - الذي يستمر ثلاثة أيام في «ميريديان دبي» - عوض الكتبي المدير العام لهيئة الصحة في دبي، والدكتور أحمد الهاشمي عضو مجلس أمناء جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية.
وأكد الدكتور بلال اليافاوي رئيس المؤتمر - في كلمته خلال الافتتاح - أن المؤتمر الدولي للإصابات والكسور أصبح وجهة للعاملين بقطاع جراحة العظام من داخل الدولة، ومن كل المنطقة العربية على مدار سنواته الست الماضية.
واستعرض اليافاوي البرنامج العلمي للمؤتمر الذي يحاضر فيه هذا العام 49 جراحاً من أفضل جراحي العظام في 19 دولة حول العالم لتسليط الضوء على أحدث التقنيات في جراحة العظام والكسور.

دبي
الإمارات
جائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية
هيئة الصحة
هيئة الصحة في دبي
آخر الأخبار
"بشرى صحية" لمن أصيبوا بفيروس كورونا
دنيا
"بشرى صحية" لمن أصيبوا بفيروس كورونا
اليوم 09:26
الإمارات والهند تحتفيان بالذكري الأولي لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية
الاقتصادي
الإمارات والهند تحتفيان بالذكري الأولي لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية
اليوم 15:29
الإمارات تشارك في قمة الأعمال العالمية في نيودلهي
الاقتصادي
الإمارات تشارك في قمة الأعمال العالمية في نيودلهي
اليوم 15:27
الجنيه المصري يلامس أدنى مستوى في 5 أعوام ونصف مقابل الدولار
الاقتصادي
مصر : إجراءات خفض قيمة الجنيه تستهدف احتواء «التضخم»
اليوم 15:25
3 ميداليات لمنتخب الرماية في البطولة العربية
الرياضي
3 ميداليات لمنتخب الرماية في البطولة العربية
اليوم 15:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©