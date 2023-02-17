انطلاق «الدولي السابع للإصابات والكسور» في دبي

دبي (وام)

انطلقت في دبي، أمس، فعاليات النسخة السابعة من المؤتمر الدولي للإصابات والكسور الذي أُقيم تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية دبي وبدعم من هيئة الصحة في دبي، بمشاركة حوالي 2000 من الخبراء والأطباء المختصين في مجال العظام والكسور. حضر افتتاح المؤتمر - الذي يستمر ثلاثة أيام في «ميريديان دبي» - عوض الكتبي المدير العام لهيئة الصحة في دبي، والدكتور أحمد الهاشمي عضو مجلس أمناء جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية.

وأكد الدكتور بلال اليافاوي رئيس المؤتمر - في كلمته خلال الافتتاح - أن المؤتمر الدولي للإصابات والكسور أصبح وجهة للعاملين بقطاع جراحة العظام من داخل الدولة، ومن كل المنطقة العربية على مدار سنواته الست الماضية.

واستعرض اليافاوي البرنامج العلمي للمؤتمر الذي يحاضر فيه هذا العام 49 جراحاً من أفضل جراحي العظام في 19 دولة حول العالم لتسليط الضوء على أحدث التقنيات في جراحة العظام والكسور.