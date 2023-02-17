الزراعة والسلامة الغذائية تشارك في «السوق المجتمعي»

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في فعالية «السوق المجتمعي» التي تنظمها بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز البلدية الفرعي بالمصفح، خلال الفترة من 11 إلى 19 فبراير الجاري في حديقة مدينة محمد بن زايد (الأنغام) G1، وذلك التزاماً بدعم المنتج المحلي، وتوفير قنوات تسويقية مبتكرة للمزارعين.

وقال بدر الشحي مدير إدارة الاتصال والمشاركة المجتمعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية «يسرنا المشاركة في فعالية (السوق المجتمعي) وكافة الفعاليات التي تقيمها دائرة البلديات والنقل لتعزيز المشاركة المجتمعية، وخلق أجواء من الترفيه والبهجة لسكان المناطق»، مشيراً إلى أن «السوق المجتمعي» هو مبادرة فريدة لدعم صغار المنتجين والأسر المنتجة، وتسهيل تسويق منتجاتهم لجمهور المستهلكين من سكان المناطق المختلفة في إمارة أبوظبي.