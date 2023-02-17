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جهود إماراتية متواصلة لإرسال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا

جهود إماراتية متواصلة لإرسال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا
17 فبراير 2023 18:00

تستمر دولة الإمارات العربية المتحدة لليوم الثاني عشر على التوالي في إرسال المساعدات الإغاثية للمتضرين من الزلزال في كل من سوريا وتركيا والتي تأتي ضمن عملية "الفارس الشهم 2" حيث بلغ عدد الرحلات إلى سوريا 58 طائرة شحن محملة 1918 طنا من المواد الإغاثية وكذلك 39 طائرة شحن محملة 706 أطنان إلى تركيا ليصبح عدد الرحلات 97 تحمل على متنها 2624 طنا من المواد الغذائية والطبية وخيم إيواء حتى الآن.
وتستمر فرق البحث والإنقاذ الإماراتية بتركيا في مساعيها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض من خلال أجهزة ومعدات متطورة في مجال البحث والإنقاذ.

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