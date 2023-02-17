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محمد الشرقي يكرم الفائزين في "دولية الفجيرة للبيانو"

محمد الشرقي يكرم الفائزين في "دولية الفجيرة للبيانو"
17 فبراير 2023 17:33

أبوظبي (الاتحاد) 
أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة دور الأنشطة الفنية في دعم المواهب والمبدعين، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالاهتمام بالمشاريع الفنية والارتقاء بهذا المجال عالمياً.

جاء ذلك خلال تكريم سموه الفائزين في مسابقة الفجيرة الدولية البيانو بنسختها الرابعة، التي نظمتها أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة تحت رعاية سموه.
وأشاد سموه بمستوى المسابقة التي وصلت إلى العالمية عبر استقطابها مختلف الفئات العمرية من المتنافسين من مختلف دول العالم، وتشجيع المواهب الفنية وتقدير إبداعاتهم.
وكرّم سموه الفائزين في فئات مسابقة البيانو، مشيداً بمستوى أداء المشاركين من مختلف دول العالم، وبأهداف المسابقة التي تدعم تطوير قطاع الموسيقى والفن بالدولة.
حضر الحفل الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وعلي عبيد مدير أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.

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المصدر: وام
محمد بن حمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
تكريم
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