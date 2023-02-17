الطقس المتوقع في الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر تكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً.الرياح شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س على البحر.

الخليج العربي شديد الاضطراب إلى مضطرب فيما يحدث المد الثاني عند الساعة 01:48 والجزر الأول عند الساعة 18:46 والجزر الثاني عند الساعة 05:45.

بحر عمان متوسط الموج يضطرب أحياناً مساءً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:16 والمد الثاني عند الساعة 08:20 والجزر الأول عند الساعة 14:12والجزر الثاني عند الساعة 03:07.