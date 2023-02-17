الإمارات للفلك : غروب الشمس يتطابق مع اتجاه القبلة حتى 26 فبراير

قالت جمعية الإمارات للفلك أن موقع غروب الشمس يتطابق هذه الأيام في الإمارات - بين 16- 26 فبراير الحالي - مع اتجاه القبلة بمكة المكرمة وبذلك يمكن تحديد اتجاه القبلة بكل دقة عبر رصد اتجاه غروب الشمس هذه الأيام.

وقال إبراهيم الجروان رئيس الجمعية " يتطابق موقع غروب الشمس لحظة غروبها مع اتجاه القبلة للكعبة المشرفة بمكة المكرمة بالنسبة لمدن الإمارات خلال النصف الثاني من شهري فبراير وأكتوبر من كل عام حيث تغرب الشمس في الإمارات عموما بين 243 درجة في 22 ديسمبر شتاءا فتميل نحو الجنوب الغربي وبين 297 درجة في 21 يونيو صيفا فتميل نحو الشمال الغربي أما في الاعتدالين "الربيعي 21 مارس والخريفي 23 سبتمبر" فيكون غروبها عند الغرب تماما 270 درجة.

وأشار إلى أنه في أيام معينة من السنة يتطابق موقع غروب الشمس مع اتجاه القبلة بمكة المكرمة " بين 260 - 256 درجة" في عموم الإمارات "عدا أقصى المناطق الجنوبية والغربية" في موعدين سنويا الأول في النصف الثاني من فبراير وتحديدا بين 16- 26 فبراير والثاني في أكتوبر وتحديدا بين 18 - 28 أكتوبر وبذلك يمكن تحديد اتجاه القبلة بكل دقة عبر رصد اتجاه غروب الشمس تلك الأيام.