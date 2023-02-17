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"الوطني الاتحادي" يناقش الأربعاء تنظيم العمل التطوعي ويوجه 7 أسئلة إلى الحكومة

صقر غباش خلال ترؤسه جلسة عقدها المجلس الوطني (أرشيفية)
17 فبراير 2023 14:50

يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، يوم الأربعاء الموافــق 22 فبراير 2023م، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها موضوع تنظيم العمل التطوعي، ويوجه سبعة أسئلة إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع.

ووفق جدول أعمال الجلسة سيوجه العضو عبيد خلفان السلامي سؤالين إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول "تأشيرة استكشاف فرص العمل"، وحول "نظام التأشيرات الممنوح لبعض الجنسيات وتأثيرها على أمن واستقرار الدولة".

كما سيوجه أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، حيث توجه عفراء بخيت العليلي، سؤالاً حول "تطبيق المادة 25 من قانون وديمة"، وتوجه شذى سعيد النقبي سؤالاً حول "برنامج الدعم الاجتماعي"، ويوجه عبيد خلفان السلامي سؤالين حول "إعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل"، وحول "علاوات بدل التضخم ضمن برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل"، فيما توجه صابرين حسن اليماحي سؤالاً حول "التنويع والتوسع في منافذ دعم المواد الغذائية لأصحاب الدخل المحدود" .

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