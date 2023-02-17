مواطن يمتلك 30 ابتكاراً

سعيد أحمد (أم القيوين)



قال الرقيب محمد سلطان بن صرم من القيادة العامة لشرطة أم القيوين، على هامش مشاركته في فعاليات معرض أم القيوين تبتكر، إنه يمتلك أكثر من 30 ابتكاراً، نفذها على مدار مشاركاته منذ 2016 وحتى الان، ومعظمها تخدم الأجهزة الأمنية والجمهور. وأضاف أنه لديه موهبة في تنفيذ ابتكارات يستفيد منها الجميع، لافتاً إلى إن مشاركته في معرض أم القيوين تبتكر وبقية المعارض، تأتي بدعم من شرطة أم القيوين، التي تحرص دائماً على تواجده في مثل هذه الفعاليات والمعارض الابتكارية، لإبراز مواهب الشباب المواطنين، وإعطائهم فرصة لاكتساب المهارات والخبرات من خلال المشاركة.

وأشار إلى أن مشاركته في معرض أم القيوين، تضمنت 4 أفكار ابتكارية، الأول عبارة عن جهاز يستطيع أن يصلح كسر شاشة الهاتف في أقل من 10 دقائق، والثاني عبارة عن قطعة كهربائية لتشغيل الإضاءة ويستفيد منها رجال الشرطة، ويمكن شحنها بالطاقة الشمسية أو من المنزل، والابتكار الثالث عبارة عن عصا حديدية «مثبت» غطى السيارة، والرابع مثبت غطى السيارة متعددة الأغراض.

وقال محمد بن صرم، إنه في كل عام يحرص على تقديم ابتكار مميز، ويسعى للحصول على شهادة براءة اختراع لبعض ابتكاراته السابقة، لافتاً إلى أن ابتكاراته جميعها مختلفة ومتنوعة، ويمكن يستفيد منها الجميع.