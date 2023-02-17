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شرطة أبوظبي: الانشغال بالهاتف عند الإشارة الضوئية يعرض السائقين للخطر

شرطة أبوظبي: الانشغال بالهاتف عند الإشارة الضوئية يعرض السائقين للخطر
17 فبراير 2023 14:07


دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى عدم الانشغال بغير الطريق أثناء عبور التقاطعات والإشارات الضوئية ونبهت للنتائج الخطيرة التي قد تقع على الطريق عند التشتت الذهني للسائق وعبور الإشارة الضوئية خاصة باتجاه اليسار .
وبثت فيديو بالتعاون مع مركز التحكم والمتابعة لحادث جسيم وقع بسبب عدم تركيز السائق على مسار الطريق لافتة إلى أن الانشغال بغير الطريق يؤدي إلى الانحراف المفاجئ للمركبة بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة ووقوع حوادث مرورية نتيجة إلى عدم الانتباه للطريق أثناء القيادة. 

ودعت السائقين إلى الانتباه أثناء القيادة والانتباه للمشاة وعلامات الطريق ومحيطه، وإرشادات عناصر المرور والتقيد بها، تجنباً لوقوع الحوادث، موضحة أن قيام السائق بأكثر من عمل واحد في نفس الوقت أثناء القيادة أمر محفوف بالخطر.

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  • شرطة أبوظبي: الانشغال بالهاتف عند الإشارة الضوئية يعرض السائقين للخطر

 


وذكرت أن القانون الاتحادي أوضح أن مخالفة تجاوز المركبة للإشارة الضوئية الحمراء هي 1000 درهم و 12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يومًا والقانون رقم (5) لسنة 2020م بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي تبلغ القيمة المالية لفك حجز المركبة 50,000 درهم على أن يتم حجز المركبة الى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني .

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
الإمارات
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