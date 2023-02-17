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سيف بن زايد: "بيت العائلة الإبراهيمية" في أبوظبي صرح إنساني في وطن التسامح والسلام

سيف بن زايد
17 فبراير 2023 11:46

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن افتتاح بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي بهندسته المعمارية الرائعة، يأتي تجلّياً حضارياً للرؤية الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في الأخوة الإنسانية.

وأشار سموه إلى أن بيت العائلة الإبراهيمية يجسّد روح التآخي بين أبناء الديانات السماوية الثلاث، ليكون صرحاً إنسانياً للتلاقي وإعلاء قيم الوئام في وطن التسامح والسلام.

وجاء في تغريدة عبر الحساب الرسمي لسموه على تويتر:"افتتاح بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي بهندسته المعمارية الرائعة، يأتي تجلّياً حضارياً للرؤية الملهمة لسيدي الشيخ محمد بن زايد في الأخوة الإنسانية، ويجسّد روح التآخي بين أبناء الديانات السماوية الثلاث، ليكون صرحاً إنسانياً للتلاقي وإعلاء قيم الوئام في وطن التسامح والسلام".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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سيف بن زايد
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