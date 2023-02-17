"الأرصاد" يكشف توقعاته للطقس في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد،عن توقعاته للطقس في الإمارات، اليوم.. حيث توقع استمرار هبوب رياح شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحياناً تصل سرعتها إلى 45 كيلومتراً في الساعة، والبحر مضطرب الموج ويصل ارتفاع الموج إلى 8 أقدام في عمق الخليج العربي، وذلك من الساعة 09:00، اليوم الجمعة وحتى الساعة 09:00 من يوم غدٍ السبت.
ونوه الأرصاد صباح اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" بتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.. كما رصد أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 7.5 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي خاصة غرباً، ورطب ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً خاصة غرباً، وسرعتها، من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج ومضطرب غرباً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.