برنامج خبراء الإمارات يعلن أسماء الموجّهين والمشاركين في الدفعة الثالثة
برنامج خبراء الإمارات يعلن أسماء الموجّهين والمشاركين في الدفعة الثالثة
17 فبراير 2023 10:22
أعلن "برنامج خبراء الإمارات" أسماء المشاركين والموجهين في الدفعة الثالثة للبرنامج. وجرى اختيار خمسة عشر من قادة القطاعين الحكومي والخاص، لتولّي مهمة توجيه المشاركين.
النسخة الثالثة من البرنامج، وهو إحدى مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، تركّز على ثلاثة محاور استراتيجية تشمل النمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، والاستدامة والبنية التحتية.
ويهتمُّ البرنامج بالاستدامة والاستفادة من استضافة الدولة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ "COP28".. فيما يهدف إلى الإسهام في دعم الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية في مختلف القطاعات من خلال إعداد المواهب الإماراتية المتميزة وتأهيلهم في المجالات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية، كما يركِّز "برنامج خبراء الإمارات" على التفكير الإبداعي والتجارب التفاعلية بين الموجّهين والمشاركين من خلال الحوارات والأنشطة التجريبية المتنوّعة.
وقال سعادة أحمد طالب الشامسي، مدير برنامج خبراء الإمارات: "يسهم البرنامج في تطوير كفاءات الجيل المقبل من الكوادر الوطنية، حيث تضم دفعته الثالثة 15 مشاركاً متميزاً من مواطني دولة الإمارات، اختيروا من بين 900 من المتخصِّصين الموهوبين وذوي الخبرة بعد عملية اختيار تنافسية، وسيشرف على إعدادهم نخبة من الموجّهين من مختلف القطاعات"
وتضمُّ قائمة الموجّهين والمشاركين:
1 ـ النمو الاقتصادي:
التنمية الاقتصادية:
الموجّه: معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد. المشارك: محمد طرموم مدير مساعد أول، الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة للاستثمار
الإعلام والاقتصاد الإبداعي:
الموجّه: سعادة منى المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي. المشارك: وحيدة الحضرمي، مدير إدارة ترويج الصناعات الثقافية والإبداعية الوطنية في وزارة الثقافة والشباب
الفضاء:
الموجّه: سعادة سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء. المشارك: عبد الله الشحي، رئيس قسم الأبحاث الاستراتيجية في وكالة الإمارات للفضاء
التكنولوجيا والابتكار:
الموجّه: بينج شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي 42". المشارك: الدكتور عبد الله الشمري، ، الرئيس التنفيذي، HCMS.ai
العلوم والأبحاث المتقدمة:
الموجّه: البروفسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. المشارك: الدكتورة أمينة السميطي، أستاذ جامعي مشارك، جامعة خليفة
السياحة والضيافة:
الموجّه: هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال. المشارك: عائشة المطروشي، رئيس قسم تطوير القطاع السياحي في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي
2 ــ التنمية الاجتماعية:
التعليم:
الموجّه: معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم. المشارك: حارث الهاشمي، مدير إدارة الريادة الاستراتيجية في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة
الثقافة:
الموجّه: سعادة عمر سيف غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية وسفير غير مقيم لدى الفاتيكان. المشارك: إيمان المغيري، رئيس قسم الاتصال في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
تنمية المجتمع والخدمات الاجتماعية:
الموجّه: معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة دولة. المشارك: طلال فارس، مدير إدارة الأسرة والمجتمع في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي
السياسات والخدمات الحكومية:
الموجّه: معالي مريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. المشارك: المهندسة سلامة الفلاسي، مبرمج أول ورئيس مجلس القيادات الشابة في القيادة العامة لشرطة دبي
الصحة والرفاهية:
الموجّه: الدكتور خورخيه أ. غوزمان، الرئيس التنفيذي لكليفلاند كلينك أبوظبي. المشارك: فاطمة العلي، مدير مشاريع في شركة مبادلة للرعاية الصحية
3 ــ الاستدامة والبنية التحتية:
الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة:
الموجّه: معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. المشارك: سعود النوري، رئيس الشراكات الدبلوماسية في مكتب المبعوث الخاص للتغيُّر المناخي لدولة الإمارات
الأمن الغذائي والمائي:
الموجّه: معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغيُّر المناخي والبيئة. المشارك: حمد الشحي، مدير الاستثمار في "القابضة" (ADQ)
التنقل والخدمات اللوجستية:
الموجّه: معالي فلاح محمد الأحبابي. المشارك: عبد الله الهيدان، مدير مشاريع، إدارة التخطيط والمشاريع للمجموعة في "دي بي ورلد"
البيئة وتغيُّر المناخ:
الموجّه: سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي. المشارك: ميثاء الهاملي، مدير قسم التقييم والحفاظ البحري، قطاع التنوُّع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي.