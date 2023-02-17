تمكنت فرق الدفاع المدني في عجمان، صباح اليوم، الجمعة، من السيطرة على حادث حريق متطور في صناعية عجمان. وفق ما أورد الحساب الرسمي لشرطة عجمان في تويتر.
واستطاعت فرق من دفاع مدني عجمان، السيطرة على الحريق المتطور في مصنع لزيوت التشحيم في منطقة صناعية عجمان، وقع عند الساعة الثالثة والنصف من فجر اليوم الجمعة.
ونتج عن الحريق، احترق المصنع وبناية سكنية ومطبعة ومستودعات وعدد من السيارات المتوقفة في الموقع.وجاري التعامل معه من قبل فرق الدفاع المدني.
وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق حالياً، بالمشاركة مع وحدات دعم من الشارقة ودبي وأم القيوين في عمليات الاطفاء، ومسانده ودعم من شرطه عجمان، بحضور مباشر ومتابعة من سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، والعميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان، والعقيد رائد عبيد الزعابي مدير عام الدفاع المدني بعجمان.
وسوف يتم نشر كافة التفاصيل عند الانتهاء من عمليات الاطفاء.