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الإمارات

رئيس الدولة: التواصل والتعايش والتعاون نهج الإمارات الثابت

رئيس الدولة: التواصل والتعايش والتعاون نهج الإمارات الثابت
17 فبراير 2023 01:58

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن نهج الإمارات الثابت في مسيرتها، بناء جسور التواصل والتعايش والتعاون بين الجميع، مشيراً سموه في تغريدة على موقع «تويتر»، إلى أن بيت العائلة الإبراهيمية صرح للحوار الحضاري البناء، ومنصة للتلاقي من أجل السلام والأخوة الإنسانية.
وقال سموه: «بناء جسور التواصل والتعايش والتعاون بين الجميع نهج الإمارات الثابت في مسيرتها».
وأضاف سموه أن: «بيت العائلة الإبراهيمية صرح للحوار الحضاري البناء، ومنصة للتلاقي من أجل السلام والأخوة الإنسانية».

رئيس الدولة
محمد بن زايد
بيت العائلة الإبراهيمية
الإمارات
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