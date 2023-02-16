سلطان بن أحمد يفتتح أعمال المؤتمر الرقابي الأول

الشارقة (وام)

افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، أعمال المؤتمر الرقابي الأول «مأمن» الذي يقام بتنظيم من هيئة الشارقة للتعليم الخاص تحت شعار «ممارسات رائدة ورؤى مشتركة لتعزيز جودة حياة الطالب»، وذلك في مقر أكاديمية الشارقة للتعليم.

وألقت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، كلمة ثمنت فيها دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الكبير للاستثمار في التعليم وبناء الإنسان، مؤكدة أن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار حرص الهيئة على إبراز ضرورة الممارسات الإدارية الراشدة التي تستطيع تحويل مضامين المؤتمر وتوصياته إلى قوة إيجابية، تسهم في تحقيق تطلعات ومساعي الإمارة نحو مواصلة تطوير وتجويد المنظومة التعليمية من خلال الشمولية والموضوعية التي تستهدف رفع كفاءة العمل، وقياس نشاط المؤسسات التعليمية طبقاً لمعايير مرنة تخدم الأهداف العامة. لافتة إلى أن الجهود التي تبذلها الهيئة تواكب طموح وتطلعات إمارة الشارقة بأن تكون بيئة تعليمية أولى، ووجهة للباحثين عن العلم والتعليم.

من جانبه، استعرض الدكتور أولي بيكا هاينونين، المدير العام لمنظمة البكالوريا الدولية، أهمية المؤتمر لكونه يجمع خبراء ومتخصصين من شأنهم تبادل الأفكار لإيجاد حلول تسهم في بناء نظام تعليمي متكامل، يكون فيه أداء وكفاءة المدارس عالي الجودة.

وشاهد سمو نائب حاكم الشارقة عرضاً مرئياً حول تجربة الشارقة في رفع جودة حياة الطلبة، كما تم إطلاق إطار تحسين جودة حياة الطلبة، ثم قدم عدد من طلاب وطالبات مدارس الشارقة عرضاً فنياً بعنوان «سلطان الأمان».

وشهد سموه خلال الحفل توقيع اتفاقية تفاهم بين هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومنظمة البكالوريا الدولية، وأكاديمية الشارقة للتعليم، بهدف استكشاف فرص أوسع للتعاون في مجالات التعلم والتعليم ثنائي اللغة، وبرنامج التطوير المهني للعاملين، إضافة إلى المشاريع المشتركة في مختلف المجالات لتحقيق المصالح والأهداف الاستراتيجية المشتركة.

وعلى هامش المؤتمر، تجول سموه في المعرض المصاحب الذي يضم 5 منصات رقمية، تستعرض الخدمات المقدمة لتطوير المنظومة التعليمية، وتوفير خدمات آمنة للطلبة، وهم هيئة الشارقة للتعليم الخاص ومواصلات الإمارات، وهيئة الوقاية والسلامة، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، وبلدية الشارقة، ومجلس الشارقة للتعليم.

4 جلسات حوارية

يأتي المؤتمر الذي يقام تحت شعار «ممارسات رائدة ورؤى مشتركة لتعزيز جودة حياة الطلبة»، بهدف تسليط الضوء على الأدوات التي من شأنها تطوير الميدان التعليمي بمختلف أطرافه، وذلك عبر المحاور والجلسات الحوارية التي تجمع عدداً كبيراً من الخبراء والمتخصصين في الممارسات الرقابية الساعية إلى الارتقاء بالبيئة التعليمية، وتعزيز مؤشرات قياس الأداء في المؤسسات التعليمية.

ويشهد المؤتمر عقد 4 جلسات حوارية تجمع نخبة من كبار المسؤولين والمتخصصين العالميين في الممارسات الرقابية، تتناول خلاله مواضيع بعنوان التأثير الإيجابي للأزمات والتحديات على العمليات الرقابية وتطورها، وانعكاسها على البيئة المدرسية وجودة حياة الطلبة، وأهمية توظيف التكنولوجيا والتطبيقات الذكية الحديثة في تطوير العمل الرقابي، بالإضافة للأدوار الرقابية في تنظيم وضبط المؤسسات والسلوك المهني والأخلاقي للمراقب، وأفضل الممارسات والتجارب المتميزة.