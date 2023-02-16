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محمد الشرقي يؤكد دعم الكفاءات الوطنية

محمد الشرقي خلال توقيع محمد الضنحاني وعبدالله لوتاه الاتفاقية (وام)
17 فبراير 2023 01:57

الفجيرة (وام) 

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شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، توقيع اتفاقية تعاون بين برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، وبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات التي اختتمت في دبي أمس الأول.
وقّع الاتفاقية، محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في الفجيرة، أمين عام برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، وعبدالله ناصر لوتاه، رئيس مجلس التنافسية. وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالاهتمام بدعم الكفاءات الوطنية، وتطوير الكوادر البشرية، ورفدها بالأدوات والتقنيات، وفق أرفع مستويات الجودة العالمية، بما يسهم في الارتقاء بأداء المؤسسات وأفرادها في العمل الحكومي بالإمارة.
وقال محمد سعيد الضنحاني إن الاتفاقية ستشكل رافداً لدعم برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، وستسهم في تحقيق النتائج المطلوبة والمخرجات الإيجابية على الأفراد والمؤسسات.
وثمّن جهود برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، ودعم أهداف جائزة الفجيرة للتميز الحكومي على جميع الصُعد منذ تأسيسها.
حضر توقيع الاتفاقية، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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