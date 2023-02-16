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الإمارات

«أمانة الوطني» تستقبل وفداً كويتياً

خلال الاستقبال (من المصدر)
17 فبراير 2023 01:55

دبي (الاتحاد)

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التقى الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، في مقر الأمانة العامة في دبي، وفداً من الأمانة العامة لمجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة، حيث رحب بالضيوف، مؤكداً أهمية هذه الزيارات التي تأتي في إطار تبادل المعلومات والخبرات والتفاعل المباشر بين الأمانات العامة لمجالس الأمة والوطني والشورى والنواب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاطلاع على التجارب والممارسات البرلمانية، والدعم الذي تقدمه الأمانات العامة لتمكين المجالس التشريعية من ممارسة اختصاصاتها. وأشار إلى أن الأمانة العامة تعمل على تعزيز التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات على الصعيد الداخلي والخارجي، من خلال توقيع مذكرات تفاهم وتعاون لتوفير منصة معرفية متكاملة تضمن أوجه الدعم كافة للعمل البرلماني، وتسهيل عملية التواصل بقواعد وبنوك المعلومات الوطنية والإقليمية والدولية. 

أمانة الوطني
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
مجلس الأمة الكويتي
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