مجلس التوازن شريك رئيسي لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2023

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة أدنيك تعاونها مع مجلس التوازن «توازن» بصفته شريكاً رئيسياً للدورة السادسة عشرة من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2023) والدورة السابعة من معرض الدفاع والأمن البحري (نافدكس 2023) اللذين يقامان برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويصاحب معرضا آيدكس ونافدكس، تنظيم مؤتمر الدفاع الدولي 2023، وذلك بتاريخ 19 فبراير 2023 في مركز أدنوك للأعمال، وينظم المؤتمر من قبل مجموعة أدنيك، بالتعاون مع وزارة الدفاع، وبشراكة استراتيجية مع مجلس التوازن.

وقال سعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك: «نحن سعداء بهذه الشراكة مع مجلس التوازن، والتي سنعمل من خلالها معاً على تنظيم نسخة استثنائية هي الأكبر في تاريخ معرضي (آيدكس ونافدكس) وإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتنسجم الشراكة مع حرص مجموعة أدنيك على التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية للنهوض بواقع ومستقبل هذه الفعاليات الحيوية، التي تشكل ركيزة أساسية للنهوض في الصناعات المتقدمة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام».

وقالت منى أحمد الجابر، مدير تنفيذي الاتصال المؤسسي بمجلس التوازن: «يعتز المجلس بأن يكون (الشريك الرئيسي) لهذه الدورة من معرضي ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2023) والدفاع البحري (نافدكس 2023)، وذلك انطلاقاً من توجهاته ومساعيه الدائمة لدعم وتمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات، وحرصه على مواكبة التطورات في هذا القطاع الحيوي».

وتابعت: «تنسجم أهداف مجلس التوازن مع أهداف (مئوية الإمارات 2071)، ومبادرة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (اصنع في الإمارات)، الساعية إلى تعزيز الصناعات المحلية بأيدٍ إماراتية، وتمكين المؤسسات الوطنية وجذب الشركات العالمية والمستثمرين في المجالات الدفاعية والأمنية، وهو ما يوفره معرض (آيدكس 2023) عبر إتاحة الفرص لبحث آفاق التعاون، بما يسهم في تعزيز التنافسية في قطاع الصناعات العسكرية».