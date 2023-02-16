تفاهم بين «الطارق» و«بهارات دايناميكس» الهندية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت «الطارق»، المطورة والمنتجة الرائدة للذخائر بعيدة المدى الموجهة بدقة والتابعة لمجموعة «إيدج»، مذكرة تفاهم مع شركة «بهارات دايناميكس المحدودة»، المصممة والمطورة الرائدة للصواريخ والأسلحة البحرية المصنوعة في الهند. وأبرم الطرفان مذكرة التفاهم خلال معرض آيرو الهند 2023، أكبر معرض للطيران في آسيا، والذي يقام داخل قاعدة يالاهانكا الجوية قرب مدينة بانغالور.

وستتعاون شركتا «الطارق» و«بهارات دايناميكس» على إنتاج مجموعة الطارق من الذخائر بعيدة المدى الموجهة بدقة في الهند، والمصممة لأداء المهام في النهار والليل وكل الأحوال الجوية، وذلك تماشياً مع الفعالية المقامة تحت شعار «الطريق إلى مليار فرصة»، والرامية إلى إبراز الشراكات والاستثمارات المحلية في الهند.

وقال ثيونيس بوثا، الرئيس التنفيذي لشركة الطارق: «نتشرف بعقد شراكة مع بهارات دياناميكس، الشركة المصنعة المرموقة لأنظمة الأسلحة فائقة التكنولوجيا للقوات الجوية الهندية. تجسد مذكرة التفاهم رغبة وعزم شركتي الطارق وبهارات دياناميكس بالتعاون وتحديد فرص إنتاج الذخيرة بعيدة المدى الموجهة بدقة بشكل مشترك في الهند. كما ستمكننا من تلبية متطلبات القوات الجوية الهندية مع الوفاء بالتزام الحكومة الهندية بالتصنيع في الهند».

وقال العميد بحري أ.مادهاف راو (متقاعد)، المدير (الفني) لشركة بهارات دايناميكس: «تمثل شراكتنا مع شركة الطارق، المنتجة لمجموعات الذخيرة الدقيقة الموجهة بدقة والمثبتة ميدانياً، إضافة بارزة إلى محفظة القوة الضاربة الدقيقة لدينا. وبموجب مذكرة التفاهم، سنطور وننتج نسخاً هندية من ذخائر الطارق بعيدة المدى الموجهة بدقة في منشآتنا الحديثة، مما يضيف قدرات نموذجية متقدمة بعيدة المدى إلى عروضنا من الذخيرة الموجهة بدقة».